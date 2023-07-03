人民网北京7月3日电 （记者杨虞波罗）中央气象台预计，7月3日，四川盆地至黄淮一带有大到暴雨，局地有大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气；4日至5日，辽宁、吉林、黑龙江西部和南部、内蒙古东北部等地将先后出现大到暴雨、局地大暴雨。

6日至8日，江淮、江汉东部、江南北部、四川盆地东部及贵州、云南、西藏东南部等地有中到大雨，部分地区有暴雨，局地有大暴雨。

10日之后，西北地区东南部、江汉、江淮、四川盆地等地还将有明显降雨过程。

5日起京津冀、黄淮等地高温将再度发展加强，河北中南部、北京、天津、山东北部、河南北部等地日最高气温可达37-39℃，局地超过40℃。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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