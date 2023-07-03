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我国首个万吨级光伏绿氢示范项目投产

2023年07月03日08:55 | 来源：光明日报
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原标题：我国首个万吨级光伏绿氢示范项目投产

　　 本报北京7月2日电 记者张翼从中国石化获悉，新疆库车绿氢示范项目6月30日顺利产氢，产出的氢气通过管道输送到中国石化塔河炼化，替代现有天然气化石能源制氢。至此，项目成功实现绿氢生产到利用全流程贯通，标志着我国首次实现万吨级绿氢炼化项目全产业链贯通。该项目制氢规模达到每年2万吨，是我国首个万吨级光伏绿氢示范项目，为国内光伏发电绿氢产业发展提供了可复制、可推广的示范案例。

　　 新疆库车绿氢示范项目由中国石化新星公司负责实施，利用新疆地区丰富的太阳能资源发电直接制绿氢，建设内容主要包括光伏发电、输变电线路、电解水制氢、氢气储输、公用工程及配套辅助生产设施，电解水制氢能力2万吨每年、储氢能力21万标立方、输氢能力2.8万标立方每小时。

　　 绿氢是通过太阳能、风能等可再生能源发电直接制取，生产过程中基本不产生温室气体。炼化工业将是绿氢实现工业领域降碳的主要应用场景之一。该项目生产的绿氢就近供应中国石化塔河炼化公司，完全替代现有天然气化石能源制氢，每年可减少二氧化碳排放48.5万吨，开创了绿氢炼化新发展路径，为我国绿氢工业化应用提供示范，对炼化企业大规模利用绿氢实现碳减排具有重大示范效应，推动我国能源产业转型升级。

　　 作为我国首个贯通光伏发电、绿电输送、绿电制氢、氢气储存、氢气输运、绿氢炼化等绿氢生产利用全流程的典型示范项目，项目建设中面临着工艺技术新、规模大、无成熟工程案例可借鉴等难点。中国石化通过联合攻关等形式，突破性地解决了新能源波动电力场景下柔性制氢、并向下游炼化企业连续稳定供应难题。项目已先后完成了万吨级电解水制氢工艺与工程成套技术、绿氢储运输工艺技术、智能控制系统研发等创新成果，均实现了工业应用，项目已申报专利及专有技术10余项。据悉，该项目所用的光伏组件、电解槽、储氢罐、输氢管线等重大设备及核心材料全部实现国产化，有效促进了我国氢能装备和氢能产业链发展。

(责编：杨曦、吕骞)
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