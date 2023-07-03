原标题：今年第一次国家农产品质量安全抽检总体合格率为97.5%

本报北京7月2日电（记者陈晨）农业农村部日前公布的2023年第一次国家农产品质量安全抽检结果显示，此次抽检蔬菜、水果、畜禽产品和水产品等4大类产品96个品种130项参数7575个样品，总体合格率为97.5%。

据介绍，今年4至5月，农业农村部组织开展了2023年第一次国家农产品质量安全例行监测工作，共抽检31个省份的108个大中城市的818个蔬菜水果生产基地、452辆蔬菜和水果运输车、292个屠宰场、164个养殖场、616辆（个）水产品运输车和暂养池、592个农产品批发（农贸）市场。结果显示，蔬菜、水果、畜禽产品和水产品合格率分别为97.3%、96.3%、99.2%和94.7%。

从监测品种看，抽检的蔬菜中，水生蔬菜、食用菌、瓜类、茄果类、芸薹属类、鳞茎类等6类蔬菜，合格率分别为100%、99.3%、99.2%、98.9%、98.7%、98.6%。抽检的畜禽产品中，猪肝全部合格，猪肉、牛肉、羊肉、禽肉和禽蛋的合格率分别为99.9%、99.2%、99.5%、98.3%和99%。抽检的大宗养殖水产品中，鳜鱼、鳙鱼、鲢鱼全部合格，对虾、大菱鲆、罗非鱼合格率分别为98.2%、98.1%、97.5%。

农业农村部已及时将监测结果通报各地，要求地方农业农村部门针对问题追根溯源，特别是对合格率不够高的品种给予重点关注，采取更有力监管措施。同时，组织开展大调研，深入分析农兽药残留问题深层次的体制机制原因，总结有效政策措施，提出解决方案。将重点品种中农药残留突出问题攻坚治理纳入主题教育专项整治台账，建立包省包片机制，实施月月抽检，确保整治见到明显成效。

(责编：杨曦、吕骞)

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