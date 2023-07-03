原标题：我国首艘数字孪生智能科研试验船交付首航

本报哈尔滨7月2日电 记者张士英2日从哈尔滨工程大学获悉，我国首艘数字孪生智能科研试验船“海豚1”于6月30日交付并首航。该科研试验船创造了多源信息融合协同探测、智能感知及环境重构、船舶及海洋环境数字孪生三方面国内第一。

数字孪生智能科研试验船“海豚1”由哈尔滨工程大学智能科学与工程学院科研团队联合校外多家业内优势单位和校内多个涉船海学院自主研发，历时3年建造完成。船长25米，排水量100吨。实现了船舶总体、动力、电力、推进、导航、操控、船岸等一体化系统的可靠性设计。

“‘海豚1’得名于高智商的‘海上精灵’海豚。可‘眼观六路、耳听八方’。”团队负责人、哈尔滨工程大学教授夏桂华说，船上安装了学校最新研制的我国首套全景式128线/2海里激光雷达、360度全景红外视觉系统、360度高视距全景可见光视觉系统、声号自主识别等多套智能感知设备，可在2海里距离内精确探测水面以上0.5米微小目标，并集成船载固态雷达、海浪监测设备等通导设备，打造了船舶航行态势智能感知系统。

“耳朵”“眼睛”多了，如何既不互相干扰又协同配合？团队突破了多源信息融合与协同探测技术，实现全天候、全方位为船舶提供航行环境变化的三维重构数字化场景，使船在雨天、雾天、黑夜等不利条件下，仍能安全航行、高效作业。

“人在岸上开，船在海上行”。“海豚1”装备了我国第一套船舶数字孪生系统，首次建立了船舶数字建模、模型迭代进化、虚实实时交互、在线离线共生、船岸镜像等船舶数字孪生技术体系，操作人员在千里之外的哈尔滨智能船远程操控中心可对其进行远程操控，并实时精准为船舶发动机、推进系统、导航系统等进行健康体检和把脉问诊。

“我们要打造一座海上的流动实验室，为学校和中国智能船舶和船舶数字孪生技术推进迭代提供强有力的支撑，打通技术与应用最后一公里。”夏桂华表示，团队还计划为“海豚1”配备无人机和水下潜器，进行水下、水面和空中目标的跨域协同探测。

(责编：杨曦、吕骞)

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