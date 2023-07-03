蔡宏波 童顺

原标题：加快构建高标准自由贸易区网络

习近平总书记在党的二十大报告中指出，“推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，发展数字贸易，加快建设贸易强国”。扩大面向全球的高标准自由贸易区网络是建设贸易强国，推动对外贸易高质量发展的重要战略举措。依托超大规模市场，吸引全球优势生产要素，助力企业攀升全球价值链，培育国际贸易竞争新优势，将为“贸易大国”迈向“贸易强国”提供有力支撑。

构建高标准自由贸易区网络有助于对外贸易高质量发展

推动贸易强国建设是建设现代化经济体系的应有之义，也是全面建设社会主义现代化国家的必然要求。改革开放以来，凭借对外部市场的有效利用，立足劳动力成本低廉的内在优势，我国牢牢把握发达国家劳动密集型产业向外转移的战略机遇，出口贸易成为推动经济高速增长的重要力量。1979年至2012年货物出口保持20%左右的年均增长率，我国快速成长为世界贸易大国，2017年至2021年连续五年保持全球货物贸易第一大国的地位。2008年国际金融危机爆发后，一方面，发达国家经济进入深度调整阶段，我国出口面对的外部需求增速放缓；另一方面，随着中国经济快速发展，我国劳动力等生产要素成本上升较快，东盟等新兴经济体和其他发展中国家凭借劳动力成本和自然资源比较优势积极参与国际分工，产业和订单出现向我国周边国家转移的情况，导致我国出口竞争加剧。国家统计局2022年10月发布的数据显示，2013年至2021年，我国货物贸易出口增速放缓，年均增长率为5.9%。在新的形势下，我国对外贸易由数量增长转向追求质量提升成为必然，这就需要一方面坚持对内深化改革，抓紧促进产业链升级和价值链攀升，培育国际贸易新优势；另一方面坚持扩大高水平开放，其中，提高进出口产品质量、提升货物贸易便利化水平、主动参与制定服务贸易规则、进一步放宽外商投资准入、全面加强经济技术合作等尤为重要，这些也是当前加快构建高标准自由贸易区网络的应有之义。

党的十八届三中全会提出“要以周边为基础加快实施自由贸易区战略，形成面向全球的高标准自由贸易区网络”。高标准自由贸易区网络建设意味着，要与更多经济体开展贸易投资等领域的自由化便利化合作，以关税减让、通关便利化、国民待遇等规则推动双边或区域实现贸易的自由畅通和双向投资的便利化，以消除各种贸易和非贸易壁垒，挖掘经贸合作潜力。加快构建高标准自由贸易区网络，不仅是适应经济全球化新动向和新挑战的客观要求，也是我们自身推动对外贸易高质量发展的必然选择。面向全球的高标准自由贸易区网络，有助于构筑起立足周边以及辐射“一带一路”沿线国家的经济技术合作平台，使合作更加紧密、往来更加便利、利益更加融合。

加快构建高标准自由贸易区网络的主要路径

构建高标准自由贸易区网络，需要大胆探索、与时俱进，积极扩大服务业开放，加快新议题谈判。这些也是我国积极参与国际经贸规则制定、争取全球经济治理制度性权力的重要抓手，有利于我国通过自由贸易区建设增强国内企业和产业的国际竞争力，在国际规则制定中发出更多中国声音、注入更多中国元素。我国加快构建高标准自由贸易区网络可以从以下三个方面着手：

一是推动货物贸易优化升级。以自由贸易区网络为窗口，依托我国超大市场的规模效应及其强大的消费潜能，吸引全球优势生产要素和高质量外资充分流入。与此同时，内部创新和学习引进并举，加快培育内部市场新优势，鼓励企业积极向全球价值链顶端攀升，倡导企业间开展国际产能合作，逐步将传统“大进大出”的贸易模式转变为“优进优出”，构建面向全球的高标准自由贸易区网络。

二是创新服务贸易发展机制。服务贸易是我国对外贸易的重要组成部分和国际经济技术合作的重要领域，在提升对外贸易质量中具有重要作用。构建高标准自由贸易区网络，要求加快建立服务贸易公平开放透明的市场规则，加快推进实施跨境服务贸易负面清单。在此过程中，拓展服务贸易合作领域，深挖合作潜力，优化服务贸易结构，提高服务业国际竞争力，打造良好营商环境，提升对外贸易发展质量。

三是发展数字贸易。加快数字基础设施建设。海量的数字生产要素会凭借数字基础设施成为我国数字贸易中重要的要素禀赋，进而拓展数字贸易的网络范围、丰富交易种类。加快数字技术与产业融合。产业数字化和数字产业化有助于提高企业的生产效率和管理能力，帮助企业在国际贸易竞争中形成新的优势、占据更多份额、获取更高收益。培育数字经济新业态。数字技术的发展将会刺激商业模式和商业组织创新，不少业态将会因为数字技术创新或数字化水平的提高而消失，但同时也会催生出更多的贸易新业态。因此，伴随数字经济发展的浪潮大力培育和促进数字贸易发展，有助于进一步推动实现对外贸易高质量发展。

（作者：蔡宏波、童顺，分别系北京师范大学经济与工商管理学院副院长、助理研究员）

(责编：杨曦、吕骞)

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