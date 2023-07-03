本报记者 赵嘉伟 本报通讯员 贾可

原标题：推动中非经贸合作巨轮再次起航

7月2日，第三届中国-非洲经贸博览会（以下简称“中非经贸博览会”）正式落下帷幕。4天的时间里，53个非洲国家，12个国际组织，30个国内省区市，1700余家中非企业、商协会和金融机构踊跃参会，观展人次突破10万。各方签约项目累计120个，金额达103亿美元，集中展现了中非经贸合作的强大活力和韧性。

汇聚发展合力

6月30日，在中非经贸深度合作高端研讨会上，商务部国际贸易经济合作研究院发布了《中国与非洲经贸关系报告2023》。报告显示，中国连续14年保持非洲第一大贸易伙伴国地位。2022年，中非贸易额进一步增至2820亿美元，创历史新高。

“中国对非洲的直接投资，在过去20年间已超百亿美元。尤其是中非基础设施的合作，给我们国家的减贫工作带来极大的促进作用。”曾任埃塞俄比亚总理特别顾问的阿尔卡贝·奥克贝博士在研讨会上表示，全球27%的制造业来自中国，非洲要向中国学习制造业经验。

“中方投资人有十足的胆量和毅力。我们有的项目条件很艰苦，外国企业避之不及，但是中国企业却迎难而上，甘愿过来投资开发，顺利完成了项目。”尼日尔商业部部长阿哈达·阿卡奇在主旨演讲中分享了中国人在当地的投资故事。

为了拓展中非合作的广度和深度，博览会期间还发布了中非经贸“创新探索 深度合作”长沙倡议，倡导凝聚发展共识，加强经贸务实合作，共享友好伙伴关系。中国在非企业社会责任联盟发布《中国在非企业履行社会责任共同行动倡议》，呼吁中国在非企业积极践行使命担当，努力融入非洲发展，与非洲人民及国际各方共绘非洲永续发展蓝图。

“中国所做的不是授人以鱼，而是授人以渔。”位于东南部非洲内陆的马拉维是本届博览会主宾国之一，马拉维总统查克维拉表示，中非经贸博览会作为中非深度合作的重要平台，将深化人与人之间、产业与产业之间、国家与国家之间的联系。

扩大中非青年朋友圈

“有没有一种可能，搭建一个平台，把在非洲的中国人聚集在一起？抱着这样的想法，我们创办了驻外之家平台，开启了创业之路。”6月30日，在中非青年创新创业论坛上，湖南驻外之家信息科技有限公司创始人雷亭讲述了自己的创业感受。在论坛上，中非青年集聚一堂，讲述创业故事，分享创新经验。

中国小伙王双印在经过无数思索后，创作出话剧作品《呼佳姆博，非洲》表现中非人民在生活中的守望相助，获得“一带一路”文创大赛最具特色奖；为了解决撒哈拉以南的非洲地区医疗用品运输难题，赞比亚青年克里韦特·麦巴创建了数字化平台，通过无人机和摩托车等便利化条件将药品、血液等基本医疗用品送到纯人力难以达到的医疗机构……

像这样的中非青年创业故事还有很多，论坛现场发布的《中非青年创新创业故事集》，将他们的故事记录成册、谱写成篇，让中非青年并肩前行、创新创业的故事被更多人知晓。

“中非经贸博览会是一个很好的交流平台，青年创新创业论坛更是搭建起中非青年交流的桥梁。”中非青年联合会创始人门杜表示，未来将发挥青年联合会的优势，促进更多中非青年人相互交流，让更多非洲青年领袖了解中国。

让人人共享发展成果

6月29日，中非经贸博览会首次举办中非妇女论坛，来自23个非洲国家的80多名外宾参会。论坛现场通过了《中非妇女论坛联合倡议》，号召沿着构建更加紧密的中非命运共同体这一根本方向，继往开来，紧密合作。

“通过菌草技术赋能，女性成为生产力的重要组成部分。每位乡村女性的进步，将带来家庭的改善与进步，最终促进乡村的进步。”作为中非友好交往和互利合作的参与者和见证者，国家菌草工程技术研究中心副主任林冬梅分享了利用菌草技术改变非洲贫困面貌的故事。

通过实施中国政府对外援助项目和中国-联合国和平发展基金菌草项目，在南非，国家菌草中心开创了“10平方米菇农场”的模式，所有的妇女都能参与并受益。“她们学习菌草种菇挣到钱后，能把孩子送进学校，能在村里开个杂货店，还能买辆车雇人搞运输，改变了她们自己和家庭的命运。”

“今天的论坛活动，对于我们来说是一个不可多得的交流经验的机会，同时也为成千上万生活在苦难中的非洲人民的减贫计划带来了新的希望。”在现场，安哥拉人民解放运动妇女组织总书记若阿娜·托马斯表示。

(责编：杨曦、吕骞)

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