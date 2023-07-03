本报记者 任爽 吴春燕 本报见习记者 李层

原标题：我国首列时速80公里A型中国标准地铁列车亮相

近日，我国首列时速80公里A型中国标准地铁列车在广州亮相，将在广州地铁投入运营。该列车全面采用中国标准，28项关键部件实现自主化，具有智慧先进、绿色节能、安全舒适等特点，标志着系列化中国标准地铁列车项目取得重要成果，我国城市轨道交通装备水平步入崭新阶段。

中国标准地铁列车是以中国标准为主导，采用标准化、模块化、系列化的设计理念，继承既有地铁列车运用经验，结合国内地铁用户需求而自主开发的、具有技术引领性的全新产品平台。

地铁列车根据车体宽度分为A、B、C等多种型号，其中A型列车宽度最大，载客量最多，时速80公里也是大多城市中心地铁线路所采用的速度等级。

此次发布时速80公里A型中国标准地铁列车由广州地铁集团与中车长客股份公司共同研制，实现了关键部件自主化、零件通用化、部件模块化、系统集成化、功能配置化、整车标准化等，车体、转向架等关键系统全面采用中国标准，轴承、联轴节、芯片、高低压电气元器件等28项关键部件实现自主化。

中车长客国家轨道客车工程研究中心副主任段洪亮说：“该列车的成功研制进一步解决了关键零部件依赖进口、缺乏统一产品和技术平台等制约我国城市轨道交通发展的瓶颈问题，突破国外技术垄断，大幅降低列车检修运维成本，助推产业规模化和行业规范化。”

该列车在智慧化智能化方面也有较大突破，配置智能运维系统，实现对列车关键系统在线状态的实时检测，同时搭载弓网、轨道、隧道等综合检测系统，可结合实际运营工况对其他专业设备进行监测，犹如随车配备“地铁医生”。

绿色节能是标准列车的重要发力方向，该列车采用永磁牵引系统及运用综合节能控制技术，与传统异步牵引系统相比，整车节能超过15%。列车还采用了轻量化高频辅逆系统，每列车减重600公斤以上，进一步降低了运行能耗。

(责编：杨曦、吕骞)

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