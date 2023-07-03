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国内规模最大超高压跨江输变电工程建成投运

2023年07月03日08:58 | 来源：光明日报
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原标题：国内规模最大超高压跨江输变电工程建成投运

　　 本报南京7月2日电（记者苏雁）7月2日，国内规模最大的超高压跨越长江输变电工程——泰州凤城至无锡梅里500千伏输变电工程正式建成投运，预计最大年送电量超过260亿度，相当于一个中等城市一年的用电量，为长三角地区夏季电力供应提供坚强保障。

　　 据悉，凤城至梅里500千伏输变电工程是我国电力“十三五”规划重点项目。工程建设历时近三年，新建了两座385米世界最高的输电高塔，跨越长江档距2550米，线路总长178公里，总投资超15亿元。

　　 “我们组建了专业技术团队，攻克了超高铁塔组立、大张力跨江架线等一系列技术难关。”该工程业主项目经理陈兵介绍，工程建设期间，首次采用铸钢节点、环状钢骨构件、特强钢芯铝合金绞线等新技术、新材料，创下了组塔抱杆高度等五项行业内世界纪录。整体工程实现了百分之百中国造。

　　 一直以来，江苏区域经济发展特征明显，南北能源结构存在一定差异。目前，江苏99%的风电和67%的光伏发电分布在苏北地区，但长三角的用电负荷主要集中在长江以南。建设跨江输电通道，可以连接起长江两岸的清洁能源生产基地和用电负荷中心。

　　 此前，江苏已建成5条高等级过江输电通道，总体输电能力超过1800万千瓦。近年来，江苏大力发展新型电力和新能源装备产业，拉动苏南制造业用电和苏北清洁能源建设规模双提升，“北电南送”需求越来越大。

　　 作为江苏境内的第六条高等级过江电力通道，凤城至梅里跨江工程在长江南岸的落点位于无锡境内。“5月份，无锡市全社会用电量达67.82亿千瓦时，同比增长15.04%，高于全省平均3.38个百分点。”国网无锡供电公司副总经理吴威介绍，该工程可以将苏北的风电、光伏等清洁能源送至无锡，并辐射至苏州、常州等苏南中心城市，有效保障地方经济高质量发展。

　　 据了解，工程投运后，预计将提升江苏境内30%的过江输电能力，每年可减排二氧化碳约1000万吨。

(责编：杨曦、吕骞)
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