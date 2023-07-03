田 鹏

原标题：研学游走俏暑期文旅市场 行业标准体系有待进一步明确

7月份悄然而至，文旅市场迎来暑期小高峰。据木鸟民宿6月底发布的《2023暑期民宿市场趋势报告》（下称《报告》）显示，按照当前预订增速计算，2023年暑期民宿订单有望达到2019年同期的3倍；品质类民宿订单有望达到2019年同期的5倍。同时，年轻群体出游需求正在加速释放，暑期亲子游火热，跟着课本去研学成为紧俏项目。

“研学游愈发受到年轻人的追捧，是供需两端共同作用的结果。”Co-Found智库文旅行业研究负责人于玫在接受《证券日报》记者采访时表示，一方面，现代年轻人对文化、历史、自然等方面的体验需求增加，希望可以通过旅游获取更多经验与历练；另一方面，研学游产品的研发和推出愈发关注知识化和特色化元素的叠加，比如产品关注互动性、趣味体验性和个性化展现等，从而相较传统旅游项目更具吸引力。

研学游产品受青睐

随着暑期的到来，针对青少年群体的研学游产品成为今年暑期的重磅项目。

近日，《证券日报》记者走访多家旅行社发现，随着出行主体越来越年轻，“品质”与“个性化”正成为影响消费偏好的重要因素之一，多家文旅相关公司围绕出行目的地和游客年龄段定向推出了多元化研学游项目，以满足多样化出行需求。

北京市丰台区某旅行社工作人员告诉记者，5月中下旬以来，旅行社便已推出多条国内外研学游路线，获得家长广泛关注。其中，国内路线主要从自然景观、历史底蕴、高校游览等角度出发，以满足不同出行需求。从预定情况来看，具有丰富历史底蕴的城市，例如洛阳、敦煌、西安等，更受消费者青睐。

据前述《报告》显示，6月中旬以来，长沙、南京、西安、北京、苏州等地研学游相关订单增长较快，长沙研学相关的暑期民宿订单较2019年同期增长11倍，南京增长5倍。

上述工作人员还介绍，针对“品质”客群，旅行社推出多条国外研学游路线，并可根据客户需求，提供子女单飞与家长陪同两种选择。其中，对于单飞项目，更是设置多种年龄限制，以保障出行安全。此外，对项目周期进行了人性化设置，以新西兰项目为例，有10天、12天、14天、16天等周期可选择。

在华文未来创始人余一途看来，研学游受追捧的原因在于教育观念的变化，越来越多的家长开始认识到，单纯的课程辅导并不能完全满足孩子的全面发展需求。研学游则可以提供一种寓教于乐的方式，以提高学习质量和效率。

产业链尚处发育期

但需要注意的是，研学游相关产业链正在发育期，整个市场尚处于上升阶段，产品良莠不齐。

例如，某旅行社推出的一项为期2日的研学游项目，人均500元的价格极具吸引力，但从项目内容来看，仅包括2所高校游览、半天时间的科技馆参观，内容丰富度有待进一步提高。

对此，同程研究院首席研究员程超功表示，旅行社仅仅是研学游产业链的一个环节。大部分研学游产品应由具备一定师资能力的机构开发设计，具体的接待业务则由具备资质的旅行社承接。

针对研学游项目良莠不齐的现象，于玫建议，首先，加强对旅游产品的质量监管和评估，建立更加严格的旅游产品评估体系和标准，确保推出的产品质量达到行业标准规范；其次，加强旅行社的管理和培训，提高员工的综合业务素质和服务水平，尽最大努力减少消费者的投诉和不满；最后，要加强行业自律机制的建设，推动行业遵守规范，加强行业的整体发展和旅游品牌及形象建设。

程超功则建议，一方面，需要在政策层面进行引导，为行业的发展建立标准体系和准入机制，促进研学游的规范发展。企业也需要自觉提升产品质量，维护行业的健康发展大局。另一方面，家长们也需要提高分辨能力，对自己的需求有清晰的认知，选择更符合自身需要的产品类型，不攀比、不盲目跟风。

(责编：杨曦、吕骞)

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