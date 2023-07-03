原标题：数字人民币覆盖多城住房公积金业务场景

2023年已过半，数字人民币住房公积金领域应用迎来多项突破性进展。多城官宣业务场景实现全覆盖，苏州率先交出“标准化”答卷。

博通咨询首席分析师王蓬博认为：“今年以来，各地高度重视数字人民币发展，纷纷发布相关政策，并推动应用场景创新建设，尤其是在住房公积金业务场景方面，数字人民币‘涉房’应用正在向纵深发展。”

呈现业务场景全覆盖趋势

从今年上半年发展情况来看，数字人民币在住房公积金领域应用正呈现业务全覆盖趋势。据《证券日报》记者不完全统计，截至6月30日，包括苏州、广州、淮安、成都、福建等地均已官宣实现住房公积金缴存、提取、贷款等业务场景的全覆盖。

4月份，成都市地方金融监督管理局官宣，成都住房公积金实现主要业务场景数字人民币应用全覆盖。已实现在灵活就业人员缴存、单位缴存、个人提取、贷款发放、提前还款等五大类场景开通数字人民币功能。

6月9日，福建省直单位住房公积金管理中心（以下简称“省直公积金中心”）完成了首笔全流程线上数字人民币公积金贷款发放。至此，省直公积金中心的单位缴存、个人提取、贷款发放、贷款回收等四大类业务全部通过了数字人民币的运用实测。

6月19日，广州住房公积金管理中心使用数字人民币发放首批贷款，标志着广州实现住房公积金缴存、提取、贷款等主要业务场景数字人民币应用全覆盖。从时间脉络来看，自2022年4月份广州被列为第三批数字人民币试点城市，广州住房公积金管理中心紧锣密鼓推进数字人民币试点工作，分别于2022年8月份、2023年3月份、2023年6月份落地缴存、提取、贷款三大主要公积金业务场景。

6月21日，江苏省淮安市发布消息，日前该市办理首笔线上住房公积金数字人民币结算业务。江苏省淮安市委宣传部方面表示，今年以来，市公积金中心以建立全覆盖、高质效、易使用的住房公积金业务数字人民币全场景应用为目标，实现住房公积金数字人民币汇缴、提取、放贷、还款、核算等业务全场景应用。

业务场景正逐渐“标准化”

上半年不仅多地实现住房公积金领域业务全覆盖，苏州更是率先交出“标准化”答卷。4月份，苏州市住房公积金管理中心推出《苏州住房公积金数字人民币场景应用标准（试行）》。提出了数字人民币在公积金归集、提取、贷款和转移等业务场景中的建设标准。在此基础上，江苏省住建厅、江苏省金融监管局、人民银行南京分行组织编写了《江苏省住房公积金数字人民币场景应用导则（试行）》（以下简称“应用导则”），将“苏州标准”推广至全省。

随后，6月1日，苏州住房公积金管理中心官宣，苏州公积金实现数字人民币全场景应用，在灵活就业人员缴存、单位缴存、个人提取、贷款发放、提前还款、账户转移六大类业务场景均可通过系统使用数字人民币自动结算。

易观分析金融行业高级咨询顾问苏筱芮表示：“苏州出台《苏州住房公积金数字人民币场景应用标准（试行）》有助于规范数字人民币在场景应用各流程、各环节内容，为推动数字人民币在公积金领域增量扩面提供可复制、可推广的范本。”

王蓬博称：“数字人民币在苏州和江苏住房公积金领域的标准化试点涵盖从缴存到贷款发放的全部场景，帮助数字人民币在住房公积金领域进行全国范围内标准化应用积累了成功经验，也为数字人民币和G端需求深度结合树立了一个很好的典范案例。期待更多数字人民币发挥自身特性，结合智能合约的应用场景出现。”

“从目前各试点地区动作来看，2023年数字人民币试点将持续完善顶层设计和生态体系建设，强化产品和应用创新，统筹发展与安全，逐步建立健全管理框架，不断深化试点成效。”厚雪研究首席研究员于百程认为，随着试点的不断深入，数字人民币住房公积金业务应用有望在规模和标准化制定上提速。

(责编：杨曦、吕骞)

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