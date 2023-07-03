彭 妍

原标题：多地优化住房公积金贷款政策：降首付增额度

近期，多地进一步优化住房公积金政策：首套、二套住房公积金贷款首付比例降至两成、上调公积金贷款额度至百万元等。值得注意的是，广州、上海、深圳等部分一线城市公积金政策亦推出优化措施。

东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，近期全国多地密集调整住房公积金政策，主要原因在二季度楼市再度转弱的背景下，各地普遍加大了房地产行业支持力度。在自身权限范围内适度优化住户公积金政策，符合因城施策原则，有利于支持刚性和改善性住房需求，是当前各地政策组合拳中的一个重要组成部分。

多地首套二套公积金贷款首付降至20%

近来，多地优化公积金政策，降低首套或二套住房公积金贷款首付比例。

例如，贵州省毕节市住房公积金管理中心发布毕节公积金支持缴存职工购房六条新举措，包括调整贷款最高额度、对多孩家庭实施优惠政策、降低二套房首付款比例等，支持住房公积金缴存职工刚性和改善性购房需求。

其中，降低二套房首付款比例方面，上述举措指出，缴存职工结清首套房住房贷款的，购买二套房申请公积金贷款的最低首付款比例由30%调整为20%；缴存职工首套房为商业贷款未结清的，申请二套房个人住房公积金贷款的最低首付款比例为30%。

除了降低二套房首付款比例，近期连云港等地对首套房首付比例进行下调。6月26日，连云港市住建局发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》，降低住房公积金贷款首付比例。具体为，缴存职工家庭购买首套住房进行公积金贷款的，首付最低比例由30%调整为20%。

除了首付比例调整外，多地公积金贷款最高额度也大幅提高。目前，一线城市中，广州、上海、深圳等均提出针对多子女家庭提高公积金贷款额度。广州住房公积金管理中心6月28日发布通知，为贯彻落实积极生育支持措施，生育二孩及以上的家庭（至少一个子女未成年）使用住房公积金贷款购买首套自住住房的，住房公积金贷款最高额度上浮30%。另外，上海实施多子女家庭住房公积金支持政策，符合条件的家庭最高贷款限额上调20%。

王青表示，近期一线城市从公积金等方面持续优化政策措施，有助于扭转5月份以来楼市偏弱势头。更重要的是，这释放了稳楼市政策进一步加码的信号，将带动其他二、三线城市积极施策，尽快引导全国房地产市场企稳回暖。

稳楼市政策或继续出台

今年以来，各地购房支持政策密集出台，其中，优化公积金政策是各地支持住房消费的重要手段之一。中指研究院市场研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，2023年以来多地出台提高公积金贷款额度、降低公积金首付比例、允许公积金支付首付款、支持“商转公”贷款、提高租房提取公积金额度等相关政策，加大公积金对购房者的支持力度的同时，也提高公积金使用效率。

陈文静认为，此前住房公积金提取存在一定局限性，而各城市公积金支付首付和房租、灵活就业公积金试点等政策陆续出台，拓展了公积金的使用范围，反映出各地因城施策更加灵活，多数城市公积金政策仍存在继续改善空间。

对于后期展望，王青认为，结合各地陆续推出适度放松限购限售、发放购房补贴、延长土地出让金缴交时限、推行“房票”安置、落实房贷利率动态调整机制、加大公积金购房支持力度，以及央行延续实施保交楼贷款支持计划等，近期政策面对房地产行业供、需两端的支持力度正在加码。这在某种程度上也可视为“加大宏观政策调控力度”的一个组成部分。后续各项房地产支持政策的力度还有望进一步加大，其中引导居民房贷利率下行最为关键。

(责编：杨曦、吕骞)

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