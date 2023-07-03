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A股半年报披露将于7月中旬拉开帷幕

邢 萌
2023年07月03日09:03 | 来源：证券日报
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原标题：A股半年报披露将于7月中旬拉开帷幕

　　目前，沪深京三市均已披露上市公司半年报预约披露时间，A股首份半年报将于7月13日出炉。

　　从预约披露时间来看，沪市方面，康缘药业预约时间最早，将于7月13日披露半年报，这也将是A股首份半年报；深市方面，卫星化学一马当先，将于7月18日披露半年报；北交所首份半年报花落万通液压，披露日定于7月20日。

　　Wind数据显示，截至7月2日，市值前100的上市公司中，除宁德时代、万华化学、华能国际等3家选择7月份披露外，其余均选择8月份披露。其中，8月下旬披露半年报的公司达82家，占比82%，不乏国有六大行、“两桶油”等巨无霸企业。

　　“半年报的披露时间一般是公司结合自身情况而定。一些龙头企业通常因为业务量大，整理财务数据的时间耗费更多，大多集中在8月下旬披露。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对《证券日报》记者表示。

　　广西大学副校长、南开大学金融发展研究院院长田利辉分析称，中期财务报表汇编并审理需要一定时间，往往规模越大的公司财务报表编制也就越复杂，不少企业预约8月底披露，能够给予财务人员更为宽裕的时间。当然，也不排除个别企业有意延后，静待市场环境好转，进而减小利空消息的市场冲击力。

　　截至目前，一批上市公司已率先预告半年报业绩，整体业绩表现可圈可点。

　　Wind数据显示，截至7月2日，A股共有69家上市公司披露2023年半年度业绩预告，54家预喜，占比近八成。预喜公司中，18家预增，27家略增，5家续盈，4家扭亏。

　　具体来看，54家预喜公司中，创业板公司数量最多，达31家，占比57%；主板和科创板公司均为11家，占比20%；其余1家来自北交所。

　　值得关注的是，预喜公司中，大多数来自战略性新兴产业。相关数据显示，54家预喜公司中，42家来自战略性新兴产业，占比78%，集中分布于新一代信息技术（10家）、高端装备制造（8家）、新能源汽车（5家）等细分产业。

　　田利辉表示，我国战略性新兴产业发展态势良好，在市场扩张、政策鼓励和技术迭代的背景下，不少新一代信息技术企业、高端装备制造企业和新能源汽车企业取得了骄人的业绩。

　　“通常来说，战略性新兴产业具有较高的成长性和创新性，可持续发展性较强，更具有潜力，同时也能够为投资者带来更好的收益预期。”北京数规科技中心副主任、研究员陈治衡表示。

(责编：杨曦、吕骞)
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