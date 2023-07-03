原标题：大载重无人机首次用于电网基建运输

科技日报讯 （记者都芃）7月1日，一架无人直升机在河北省丰宁满族自治县500kV承德北站至阜康换流站双回输电线路工程黄旗镇现场升空。这是国内首次将大载重无人直升机成功应用于500kV超高压电网基建工程物资运输。作业过程中，直升机升空20分钟后，沿着陡峭山脊上升，成功将吊运的208公斤塔材平稳放到山顶浇筑好的铁塔基础旁，随后返航至料场悬停，地面装载人员将提前打包好的第二批物资快速挂钩，随即便开始第二吊次运输。

此次作业的特殊环境给了大载重无人直升机用武之地。该输电线路工程位于山区，地形复杂，地势起伏较大，传统的索道或人背马驮等运输方式安全风险高，建设进度难以保障。“飞行平台可以直线跨越复杂地形，将物资吊运至山顶塔桩位置，具有安全可靠、机动灵活、不受地形限制等优势。”国网空间技术公司空间技术中心无人机处副处长程海涛说，利用直升机长绳吊索，吊运物资基本可覆盖各类绝缘子、塔材和金具等物资及工器具。

据了解，此次参与作业的是我国自主研制的、专门适用于电网工程应用的SG-400型直升机。该机翼展3.46米，机身长2.55米，采用自主研发的飞控系统和涡轮轴发动机，通过纵列双旋翼设计，利用两旋翼反方向旋转克服反扭力，无需尾桨，更加适合复杂地形环境。在210公斤重物挂载情况下，该直升机仍可续航数小时。

该直升机拥有自主设计的物料接地挂钩、脱钩方式，在开展吊运作业时，由地面装载手将完成打捆并放置于地面的电力物资挂放于长绳吊索末端挂钩。在投放点，直升机借助精准投放装置，可根据物资触地后的受力变化自动完成脱钩摆放，在续航时间内保持不间断运输作业，避免因降落带来的启停设备工期消耗，较传统吊运方式提高3倍以上效率。

(责编：杨曦、吕骞)

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