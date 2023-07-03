人民网北京7月3日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，2023年一季度，我国外债规模有所回升，结构保持基本稳定。截至2023年3月末，我国全口径（含本外币）外债余额为24909亿美元，较2022年末增加381亿美元，增幅2%。从币种结构看，本币外债占比45%，与2022年末持平；从期限结构看，中长期外债占比44%，较2022年末下降1个百分点。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，我国经济运行开局良好，外债规模有所增长。2023年一季度，我国经济运行实现良好开局，社会生产及融资需求企稳回升。受银行货币与存款余额增长推动，我国外债规模有所增长。

“预计未来我国外债规模将继续保持稳定。随着主要发达经济体货币政策紧缩节奏放缓，有关外溢影响将逐步减弱。同时，我国坚持稳中求进工作总基调，经济运行整体回升向好，为我国外债规模稳定提供了根本支撑。下一步，国家外汇管理局将继续推进跨境贸易和投融资便利化，服务实体经济高质量发展。”王春英说。

(责编：罗知之、吕骞)

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