人民网北京7月3日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，截至6月28日，新疆铁路国境站今年以来通行中欧班列数量突破7000列。其中，阿拉山口国境站进出境中欧班列达3243列，同比增长10.2%；霍尔果斯国境站进出境中欧班列达3793列，同比增长16.8%。

中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司积极融入新疆维吾尔自治区向西开放“一港、两区、五大中心、口岸经济带”建设，不断拓展中欧班列西通道运输能力，大力实施口岸扩能改造，提升班列开行效率，通行中欧班列数量占全国一半以上。

面对日益旺盛的运输需求，乌鲁木齐局集团公司加快推进兰新铁路精河至阿拉山口段增建二线工程建设，精心研究施工组织方案，通过实施错峰施工，均衡组织运输生产，目前已完成阿拉山口国境站换装库二区换13、换14、换15线延长施工工程，线路及货物站台已开通，具备整列换装能力。

阿拉山口国境站不断优化生产组织模式，强化调度统一指挥，形成行车、货运、装卸、中间站一体高效联动机制，统筹抓好扩能改造期间的安全管理和施工、生产组织；严格落实作业联系制度，加强与口岸联检单位沟通、协调，通过挖潜提效，提高班列通行效率。

霍尔果斯国境站以提升班列运输组织效率为核心，优化制订班列开行方案，合理安排调车机作业、到发线运用，实现列车解编、车辆取送、货物装卸作业等环节有序衔接，提高宽准轨列车周转率。他们协同海关、边检等部门实行译票审核等作业环节前置，压缩制票传达及换装时间，实现班列解编、换装、查验、放关同步交替进行，确保口岸通道潜力充分释放，实现通行中欧班列数量持续增长，二季度月度平均通行数量在300列以上。

(责编：王连香、吕骞)

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