本报记者 袁于飞

原标题：去年我国知识产权保护社会满意度创新高

“2022年，我国政府进一步夯实知识产权法治根基，深化知识产权保护体制机制改革，强化知识产权全链条保护，知识产权保护社会满意度创新高。”日前，国家知识产权局新闻发言人、知识产权保护司司长张志成在北京举办的新闻发布会上介绍，我国知识产权保护社会满意度得分达到81.25分，步入良好阶段。

当天，国家知识产权局发布了《二〇二二年中国知识产权保护状况》白皮书（以下简称“白皮书”），并邀请最高人民法院民事审判第三庭副庭长丁广宇、国家市场监督管理总局执法稽查局副局长佟波、国家林业和草原局科技发展中心副主任龚玉梅等专家介绍我国知识产权保护取得的成效和举措。

知识产权保护社会满意度多年持续稳步提升

“自2012年起，国家知识产权局连续11年组织开展知识产权保护社会满意度调查工作。调查显示，我国知识产权保护社会满意度多年持续稳步提升，2022年全国知识产权保护社会满意度提升至81.25分，较2016年提高了8.87分。”张志成介绍，受访群体对我国知识产权法律政策体系完备程度评价最高，得分为82.46分。

“白皮书显示，2022年，我国知识产权保护的法治建设取得积极进展。”张志成说，修改后实施的知识产权相关法律法规有3部，发布知识产权保护相关司法解释2个，出台实施知识产权保护相关规范性文件及政策性文件20余个。

白皮书显示，2022年各类企业满意度得分均有较大幅度提升。对此，张志成说：“2022年中国政府在知识产权严保护、大保护、快保护、同保护方面持续发力，强化专利、商标、版权、奥林匹克标志、植物新品种、反不正当竞争等重点领域以及海关、网络市场等关键环节的知识产权保护，加大对非正常专利申请和商标恶意注册等行为的打击力度，还开展了全国商业秘密保护创新试点，知识产权保护对营造良好营商环境和扩大高水平对外开放发挥了积极作用。”

有效的保护使得我国知识产权审批登记数量保持高速增长。“截至2022年年底，中国发明专利有效量为421.2万件，同比增长17.1%；中国有效注册商标量为4267.2万件，同比增长14.6%；累计核准使用地理标志专用标志市场主体2.35万家；全年受理农业植物新品种权申请1.1万件，同比增长15.2%，授权3375件。”张志成介绍。

加大惩罚性赔偿和刑事打击力度

专业技术类审判耗时长、取证难，以前是知识产权保护的难点。

“2022年，我国人民法院牢固树立保护知识产权就是保护创新的理念，全面强化专利技术类审判，激励保障科技自立自强。”丁广宇介绍，人民法院新收各类知识产权案件526165件，其中专利案件、技术合同纠纷数量持续上升。比如，落实药品专利链接制度，审理35起药品专利链接诉讼，涉及治疗骨质疏松、白血病等方面关键药物。在两起“蜜胺”专利及技术秘密侵权关联案件中，判令各被告连带赔偿权利人经济损失合计2.18亿元，切实体现大力保护科技创新的司法导向。

举证难一直是知识产权司法保护的难点。“2022年，我们合理分配知识产权侵权的举证责任，明确对于人民法院依法要求提交有关证据的当事人，若无正当理由拒不提交的，可推定权利人相关主张成立。”丁广宇介绍，为加强种业创新保护，在“彩甜糯6号”玉米种子案中，尽管缺少行业鉴定标准，人民法院结合玉米育种规律合理分配举证责任，认定杂交玉米品种与亲本品种的亲子关系，有效保护了植物新品种权。

侵权付出的代价小，侵权人有恃无恐，也是过去导致知识产权保护难的重要原因。丁广宇说：“2022年，人民法院依法适用惩罚性赔偿司法解释，显著提高侵权成本和代价。比如，2022年，上海浦东法院审理25起适用知识产权惩罚性赔偿案件；江苏法院审理适用惩罚性赔偿的知识产权案件97件，同比增长21.25%；深圳中院在29起知识产权案件中适用惩罚性赔偿，累计判赔金额达1.69亿元。”

近年来，人工智能、物联网等新技术变革领域容易引发侵权。对此，丁广宇表示：“人民法院准确把握和认定新型知识产权犯罪行为，有力打击利用新技术侵犯知识产权犯罪。比如，在罗某洲、马某华等有关假冒蓝牙耳机的案件中，对在手机等移动数字设备上通过信息传感和智能化识别的方式显示和假冒他人商标的新型犯罪行为，人民法院依法予以了刑事制裁。”

依法严厉打击商标、专利等领域违法行为

近年来，商标侵权、假冒专利、恶意申请注册商标等违法行为时有发生。佟波介绍：“2022年，市场监管总局依法严厉打击商标、专利等领域违法行为，平等保护各类经营主体的知识产权，全国市场监管部门共查办商标、专利等领域违法案件4.35万件，向司法机关移送涉嫌犯罪案件1000余件，有力保护了权利人合法权益。”

在过去，跨地区知识产权侵权案件难以得到有效处置。佟波介绍：“2022年以来，市场监管部门共梳理出60余条涉嫌违法线索，组织14个省（区、市）集中进行查处，指导推动京津冀、长三角、淮海经济区、西北地区等建立区域执法协作机制，为全链条打击违法行为提供保障。”

针对当前互联网侵权现象执法难的问题，佟波说：“2022年开始，市场监管部门开展‘数字+执法’能力提升三年行动，深入剖析互联网领域违法行为规律，进一步完善线上线下结合、上下联动、区域协作的全链条执法机制。市场监管总局将选择基础好的地方开展试点，依托电商平台大数据资源、快递物流等信息，着力铲除违法产业链条。”

(责编：杨曦、吕骞)

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