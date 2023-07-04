人民网北京7月4日电 （记者王连香）记者从中国铁路上海局集团有限公司获悉，7月3日，沪宁沿江高铁在前期逐级提速联调联试的基础上，进行最高测试速度等级提速试验，试验列车顺利跑出了385公里每小时的试验目标速度值，实现了联调联试阶段性目标。

沪宁沿江高铁进行速度等级提速试验。中国铁路上海局集团有限公司供图

逐级提速试验是指，根据联调联试试验大纲要求，联调联试期间安排综合检测列车在线路上逐步提升运行试验速度，直至按线路设计速度110%的速度标准进行最高测试速度运行试验。

沪宁沿江高铁设计时速为350公里，按上述标准，逐级提速试验的最高测试速度应达到385公里每小时。

沪宁沿江高铁进行速度等级提速试验。中国铁路上海局集团有限公司供图

根据计划安排，最高测试速度等级提速试验还将持续开展。在完成逐级提速试验后，沪宁沿江高铁将转入信号系统联调联试阶段，为随后进行的全线拉通运行试验打下基础，预计9月份具备开通运营条件。

沪宁沿江高铁起自南京南站，经南京市、镇江市、常州市、无锡市、苏州市，至太仓站，通过沪苏通铁路接入上海铁路枢纽，线路全长279公里，设计时速350公里。全线共设南京南、句容、金坛、武进、江阴、张家港、常熟、太仓8座车站，其中南京南、张家港、常熟、太仓站为既有车站，句容、金坛、武进、江阴站为新建车站。

沪宁沿江高铁是长三角地区城际轨道交通网的骨干线路，与京沪高铁、沪宁城际铁路共同构成长三角地区向西辐射的高铁大动脉。项目开通运营后，沿线金坛、武进、江阴等区市将结束不通高速铁路的历史，对于进一步拉近苏南地区县市与上海、南京的时空距离，完善区域快速铁路网，促进江苏南沿江地区经济社会发展具有重要意义。

(责编：王连香、吕骞)

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