人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

做精做好渔业“种子”

本报记者 刘艳杰 本报通讯员 冯文波
2023年07月04日08:56 | 来源：光明日报
小字号

原标题：做精做好渔业“种子”

　　 在新中国海水养殖业的发展历程中，先后兴起了藻、虾、贝、鱼、海珍品（海参、鲍鱼）五次浪潮。20世纪70年代，我国海水养殖业在海带、紫菜等藻类养殖获得成功的基础上，开始了海水动物的养殖，转向以对虾、扇贝为主。以我的导师王如才教授为代表的贝类研究专家，陆续攻克了扇贝自然苗采集技术、室内全人工育苗技术和筏式笼养技术，为海水养殖业第三次浪潮的兴起奠定了基础。

　　 20世纪90年代末，流行病害大规模暴发给我国扇贝养殖业带来致命打击，许多海区养殖扇贝死亡率达到70%～80%以上。王如才教授叮嘱我说，扇贝育种的工作要赶紧抓起来了。我谨记在心，重点对黄、渤海区普遍养殖的栉孔扇贝进行了研究，着手培育我国的扇贝良种。

　　 扇贝育种之前从没有人做过。面对野生种，我和团队成员边摸索边实验，不断攻关，借鉴动植物育种的成功经验，创建了以数量遗传评估BLUP技术为核心的扇贝育种技术体系。十年磨一剑，2005年我们培育的栉孔扇贝“蓬莱红”通过国家新品种审定。作为自主培育的第一个扇贝新品种，“蓬莱红”一经推出，就赢得水产养殖户的喜爱。

　　 “蓬莱红”育成后，如何建立更高效的育种技术体系成为我们团队思考的问题。全基因组选择是当时育种领域的前沿技术，在这一技术刚一提出时，我和团队就率先在水生生物育种领域开展研发与应用，开发出新型高通量、低成本的液相芯片，大幅降低了检测成本。

　　 应用我们开发的技术培育的栉孔扇贝“蓬莱红2号”，于2013年成功通过国家审定。“蓬莱红2号”不仅延续了“蓬莱红”的高产抗逆特性，而且产量较“蓬莱红”提高25.43%，成活率提高27.11%，引领了水产分子育种技术发展趋势。

　　 40年来，我和团队已培育出了10个水产新品种，累计推广养殖1000余万亩，创造产值数百亿元，彻底扭转了我国扇贝养殖业长期依赖野生苗种的局面。

　　 树立大食物观，向海洋要食物，水产良种是“芯片”，唯有把渔业“种子工作”这篇文章做精做好，才能让我们的“蓝色粮仓”更安全更殷实。

　　 目前，以深远海养殖为代表的第六次海水养殖浪潮正在兴起，蓝色种业是保障海水养殖业转型升级和高质量发展的核心要素。我们团队正在建设高端水产种质创制创新平台，致力于打造“产学研”“育繁推”一体化的蓝色种业新型复合体，促进蓝色种业进入4.0时代。用更多水产新品种丰富千家万户的餐桌，给中国老百姓提供更多更好的蛋白质，我们责无旁贷！

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中央气象台发布暴雨蓝色预警
　　人民网北京7月4日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月4日08时至5日08时，内蒙古东北部、黑龙江西南部、吉林、辽宁中东部、云南西部和南部等地部分地区有大到暴雨，其中，辽宁东北部等地局地有大暴雨（100-120毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。…
沪宁沿江高铁联调联试试验速度达385公里每小时
　　人民网北京7月4日电 （记者王连香）记者从中国铁路上海局集团有限公司获悉，7月3日，沪宁沿江高铁在前期逐级提速联调联试的基础上，进行最高测试速度等级提速试验，试验列车顺利跑出了385公里每小时的试验目标速度值，实现了联调联试阶段性目标。 沪宁沿江高铁进行速度等级提速试验。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部