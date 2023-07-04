本报记者 刘艳杰 本报通讯员 冯文波

原标题：做精做好渔业“种子”

在新中国海水养殖业的发展历程中，先后兴起了藻、虾、贝、鱼、海珍品（海参、鲍鱼）五次浪潮。20世纪70年代，我国海水养殖业在海带、紫菜等藻类养殖获得成功的基础上，开始了海水动物的养殖，转向以对虾、扇贝为主。以我的导师王如才教授为代表的贝类研究专家，陆续攻克了扇贝自然苗采集技术、室内全人工育苗技术和筏式笼养技术，为海水养殖业第三次浪潮的兴起奠定了基础。

20世纪90年代末，流行病害大规模暴发给我国扇贝养殖业带来致命打击，许多海区养殖扇贝死亡率达到70%～80%以上。王如才教授叮嘱我说，扇贝育种的工作要赶紧抓起来了。我谨记在心，重点对黄、渤海区普遍养殖的栉孔扇贝进行了研究，着手培育我国的扇贝良种。

扇贝育种之前从没有人做过。面对野生种，我和团队成员边摸索边实验，不断攻关，借鉴动植物育种的成功经验，创建了以数量遗传评估BLUP技术为核心的扇贝育种技术体系。十年磨一剑，2005年我们培育的栉孔扇贝“蓬莱红”通过国家新品种审定。作为自主培育的第一个扇贝新品种，“蓬莱红”一经推出，就赢得水产养殖户的喜爱。

“蓬莱红”育成后，如何建立更高效的育种技术体系成为我们团队思考的问题。全基因组选择是当时育种领域的前沿技术，在这一技术刚一提出时，我和团队就率先在水生生物育种领域开展研发与应用，开发出新型高通量、低成本的液相芯片，大幅降低了检测成本。

应用我们开发的技术培育的栉孔扇贝“蓬莱红2号”，于2013年成功通过国家审定。“蓬莱红2号”不仅延续了“蓬莱红”的高产抗逆特性，而且产量较“蓬莱红”提高25.43%，成活率提高27.11%，引领了水产分子育种技术发展趋势。

40年来，我和团队已培育出了10个水产新品种，累计推广养殖1000余万亩，创造产值数百亿元，彻底扭转了我国扇贝养殖业长期依赖野生苗种的局面。

树立大食物观，向海洋要食物，水产良种是“芯片”，唯有把渔业“种子工作”这篇文章做精做好，才能让我们的“蓝色粮仓”更安全更殷实。

目前，以深远海养殖为代表的第六次海水养殖浪潮正在兴起，蓝色种业是保障海水养殖业转型升级和高质量发展的核心要素。我们团队正在建设高端水产种质创制创新平台，致力于打造“产学研”“育繁推”一体化的蓝色种业新型复合体，促进蓝色种业进入4.0时代。用更多水产新品种丰富千家万户的餐桌，给中国老百姓提供更多更好的蛋白质，我们责无旁贷！

(责编：杨曦、吕骞)

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