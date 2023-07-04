本报记者 吴琳 本报通讯员 于艳新

原标题：就业书签为引才留才赋能增效

【促就业，全社会在行动】

穿上硕士服，手捧学位证，面对镜头跳跃、欢笑……6月26日，东北林业大学大连籍应届硕士研究生颜嘉蔚在校园毕业礼上，给自己激扬奋斗的7年青春来了个最美告别。第二天清晨，她兴冲冲地奔向机场，开始毕业旅行。“毕业了，我要出去走走看看！”航班飞行中，小颜翻开随身携带的书籍，一枚熟悉的“我爱大连·就选大连”就业书签从书页中“探”出头来。“就业手续及时办、留连生活有保障”等贴心提醒和政策解读，使小颜本就快乐的心情又多了几许温暖和踏实。

时间的指针顺着这枚书签，退回到今年2月11日，辽宁省“春暖辽沈·援企护航”保用工促就业助振兴行动暨“春风行动就业援助月”公共就业服务活动启动仪式在大连世界博览广场举行。放假回大连的小颜随着3.3万名求职者一起涌入星海湾求职洽谈。“当时，我并没有明确的方向，只是去招聘会逛逛，投递简历，顺手接过了工作人员递上的一套‘就业书签’。”小颜说，回校后，自己每次读书时都会扫上几眼书签内容，大连市档案转接、补贴申领等政策，让她有些心动。4月，小颜接到大连市人社部门工作人员的电话，工作人员向她推荐了大连市3家用人单位的招聘信息，小颜从中选择了辽宁对外经贸学院教导员一职。按照就业协议，她于8月15日报到即可，从学校到职场，还有50天的空档期。于是，小颜开启了背包旅行。

和小颜暂时乐享清闲形成鲜明对比的，是辽宁对外经贸学院组织部部长、人事处长路平的忙碌。“尽早通知这批新人把户口转到咱们学院的集体户口上，便于他们申请每月1500元的租房补贴。”“请问一下，应届硕士研究生在大连就业的2万元学费补助应该怎么申领？这类人才还能享受大连其他哪些政策待遇？”路平一遍遍翻看新录用人员的简历信息，逐条对应就业书签上的相关政策做好沟通提醒，同时与大连市人社局相关部门保持密切联系，充分了解各项政策细节和经办流程。

小颜的“闲”与路平的“忙”相得益彰，令大连市人社局负责高校毕业生就业工作的同志们深感欣慰。据悉，大连市委、市政府高度重视毕业生就业工作，着力从岗位拓展、能力提升、创业扶持、生活保障等方面，解决毕业生就业初期急难愁盼问题。今年以来，大连持续释放促进高校毕业生就业创业“30条”政策红利，实施普惠性学费补助、社保补贴、购房补贴等一系列优惠政策。为了确保广大留连、来连、回连的高校毕业生能够安其岗位、乐其职业，大连市人社局以书签、二维码“小载体”承载“30条”政策“大文章”，推动高校毕业生和用人单位吃透用足政策，为大连引才留才赋能增效。

(责编：杨曦、吕骞)

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