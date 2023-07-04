原标题：我国延续实施一次性扩岗补助政策

本报北京7月3日电（记者邱玥）为促进高校毕业生等青年就业，人力资源和社会保障部、教育部、财政部近日发布《关于延续实施一次性扩岗补助政策有关工作的通知》（以下简称《通知》），旨在发挥失业保险助企扩岗作用，鼓励企业积极吸纳大学生等青年就业。

《通知》提出，对招用2023届及离校两年内未就业普通高校毕业生、登记失业的16至24岁青年，签订劳动合同并为其缴纳失业、工伤、职工养老保险费1个月以上的企业，可按每招用1人不超过1500元的标准发放一次性扩岗补助。政策执行至2023年12月底。

《通知》明确，1名上述人员的就业参保信息和身份只能由一户企业用于享受一次性扩岗补助，不能重复使用。一次性扩岗补助和一次性吸纳就业补贴政策不能重复享受。各地不得超出现有政策规定提高政策享受门槛，增加限制条件，要让招用上述人员并符合相关条件的企业尽可能享受政策红利。

《通知》同时明确，各地可采取“免申即享”的方式，按照“方便、快捷、规范、安全”的原则，主动向符合条件的企业发放一次性扩岗补助。可按月将本地新参保人员信息与部省人社业务协同平台提供的“普通高校应届毕业生身份核验接口”、教育部门移交的有就业意愿的离校两年内未就业高校毕业生数据信息、登记失业信息比对，确认参保人员身份符合政策享受条件，向企业发送信息并经其确认后，将一次性扩岗补助资金发放至用人企业对公账户，对没有对公账户的企业，可将资金发放至当地税务部门提供的该企业缴纳社会保险费账户。

《通知》强调，要做好基金风险防范，强化事后核查，统筹推进一次性扩岗补助畅通领、安全办。省级人社部门应于每月20日前向人社部上报一次性扩岗补助发放数据，支持部端开展全国信息比对核查。对部端比对下发的身份不实、跨省（区、市）重复享受等疑点数据，各地要立即核实，对于不符合条件的企业，及时追回所发放一次性扩岗补助，按规定追究其相应责任。

(责编：杨曦、吕骞)

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