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 五部门印发意见

提升重点行业关键核心产品可靠性水平

2023年07月04日09:01 | 来源：光明日报
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原标题：提升重点行业关键核心产品可靠性水平

　　 本报北京7月3日电（记者刘坤）工业和信息化部等五部门近日联合印发《制造业可靠性提升实施意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，围绕制造强国、质量强国战略目标，聚焦机械、电子、汽车等重点行业，对标国际同类产品先进水平，补齐基础产品可靠性短板，提升整机装备可靠性水平，壮大可靠性专业人才队伍，形成一批产品可靠性高、市场竞争力强、品牌影响力大的制造业企业。

　　 工业和信息化部科技司有关负责人介绍，可靠性是产品在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的能力，是反映产品质量水平的核心指标。经过多年探索发展，我国制造业可靠性取得了显著成效，可靠性工程技术体系基本建立，应用领域持续拓宽，部分产品可靠性达到国际先进水平；但总体而言，我国制造业可靠性与国外先进水平相比仍有差距，产业基础存在诸多短板弱项。

　　 该负责人表示，《意见》提出了“两步走”目标：第一阶段到2025年，聚焦补短板、强弱项，重点行业关键核心产品的可靠性水平明显提升，形成100个以上可靠性提升典型示范；第二阶段到2030年，聚焦锻长板、促成效，推动10类关键核心产品可靠性水平达到国际先进水平，促进我国制造业可靠性整体水平迈上新台阶。

　　 此外，《意见》明确了提升制造业质量与可靠性管理水平、加快可靠性工程技术研发与应用推广等八个方面重点任务。其中，聚焦机械、电子、汽车等行业，实施基础产品可靠性“筑基”工程、整机装备与系统可靠性“倍增”工程。

(责编：杨曦、吕骞)
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