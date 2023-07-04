国资委：千方百计确保迎峰度夏的安全和保供
2023年07月04日09:01 | 来源：人民网
小字号
人民网北京7月4日电 （记者王仁宏）近日，国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会，对中央企业带头做好迎峰度夏能源电力保供工作进行再部署再安排。
会议要求，各中央企业要立足眼前、主动作为，千方百计确保迎峰度夏的安全和保供。发电企业要应发尽发、多发满发，煤炭企业要全力保障电煤供应，电网企业要坚决守住民生用电和安全生产底线。要着眼长远、系统施策，持续完善能源电力保供长效机制。要加大电力项目投资力度，加强科技创新投入，加快建设新型电力系统，全面提升综合保供能力。
(责编：王仁宏、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中央气象台发布暴雨蓝色预警
- 人民网北京7月4日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月4日08时至5日08时，内蒙古东北部、黑龙江西南部、吉林、辽宁中东部、云南西部和南部等地部分地区有大到暴雨，其中，辽宁东北部等地局地有大暴雨（100-120毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。…
- 评论
- 关注