人民网北京7月4日电 （记者王仁宏）近日，国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会，对中央企业带头做好迎峰度夏能源电力保供工作进行再部署再安排。

会议要求，各中央企业要立足眼前、主动作为，千方百计确保迎峰度夏的安全和保供。发电企业要应发尽发、多发满发，煤炭企业要全力保障电煤供应，电网企业要坚决守住民生用电和安全生产底线。要着眼长远、系统施策，持续完善能源电力保供长效机制。要加大电力项目投资力度，加强科技创新投入，加快建设新型电力系统，全面提升综合保供能力。

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经