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部分地区旱象露头 农业农村部部署高温防御工作保障秋粮丰收

2023年07月04日09:06 | 来源：人民网
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人民网北京7月4日电 （记者李栋）眼下，北方秋粮作物开始进入生长关键期，据中国气象局预计，未来10天华北黄淮等地仍多高温天气，给作物生长带来严峻挑战。为此，农业农村部下发防高温干旱预案，分区分类落实关键技术措施，切实减轻灾害影响。 

“6月中下旬以来，华北黄淮等地出现持续高温天气，造成土壤失墒加快，部分地区旱象露头。”气象专家介绍，高温天气导会致部分夏播作物出苗及幼苗生长发育受阻、春播作物长势偏弱。

“各地要立足抗灾夺丰收，确保秋粮作物正常生长。”农业农村部相关负责人表示，在前期与中国气象局多次会商、调度分析影响基础上，近日会同水利、应急管理、气象等部门联合下发了北方地区防高温干旱预案，要求各地强化措施，切实减轻灾害影响。

   预案要求，加强监测预警。强化部门沟通会商，密切关注高温、干旱发展动态，及时发布预警信息。加强灾情调度，分析研判灾害影响，提出有针对性的抗灾措施。

  科学防灾减灾是保证秋粮丰产丰收的基础。预案指出，及时灌溉保苗，适时中耕除草，喷施叶面肥，增强植株抗逆能力。加强病虫害监测预警，大力推进统防统治和联防联控，遏制病虫暴发危害。

  “在强化指导服务方面，通过组织专家分作物制定完善科学抗高温干旱技术方案，适时组派工作组和科技小分队深入受灾一线开展技术服务，指导农民落实抗旱保苗关键技术措施，夯实全年粮食丰收根基。”该负责人说。

(责编：王震、吕骞)
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