人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

AI“狂飙”引担忧 监管讨论在升温

2023年07月04日09:08 | 来源：科技日报
小字号

原标题：AI“狂飙”引担忧 监管讨论在升温

　　自去年底ChatGPT“一夜成名”，人工智能（AI）迎来“狂飙”时刻，AI生成内容（AIGC）领域快速发展。与此同时，数据泄漏、电信诈骗、个人隐私风险、著作权侵权、虚假信息等挑战层出不穷，关于AI监管的讨论正在全球范围内升温。

　　包括埃隆·马斯克在内的1000多名科技领袖、技术人员和研究人员今年3月就签署过一封公开信，呼吁暂停开发最大的AI模型6个月，理由是担心“开发和部署更强大数字思维的竞赛失控”。超过350名AI领域的行业高管、研究人员和工程师5月30日又签署了一封公开信，他们在信中警告称，AI可能给人类带来“灭绝风险”，签署者包括美国OpenAI首席执行官山姆·阿尔特曼和谷歌DeepMind首席执行官杰米斯·哈萨比斯。

　　从欧洲《AI法案》到七国集团（G7）“广岛AI进程”，目前，全球许多国家正在讨论AI的监管规则，不过它们正处于监管和立法过程的不同阶段。

　　欧洲议会通过《AI法案》草案

　　德国《法兰克福评论报》指出，目前关于AI的最具体、最先进的规则是欧盟的《AI法案》。作为其数字战略的一部分，欧盟希望对AI进行监管，以确保为这一创新技术的开发和使用提供更好的条件。

　　当地时间6月14日，欧洲议会以499票赞成、28票反对和93票弃权的压倒性结果通过了《AI法案》草案。若最终法案获得通过，这将成为全球首个关于AI的法案。美国有线电视新闻网报道称，一旦获得通过，该法案将适用于在欧盟开发和部署AI系统的任何人，包括位于欧盟以外的公司。

　　监管的程度取决于特定应用程序产生的风险，从最小到“不可接受”。属于后一类的系统将被彻底禁止。

　　该法案对“高风险”AI应用设置了严格限制，“高风险”指的是可能“对人们的健康、安全、基本权利或环境造成重大损害”。

　　该法案还概述了AI系统的透明度要求。例如，ChatGPT等系统必须表明其内容是AI生成的，以方便区分深度伪造图像和真实图像，并提供防止非法内容生成的保障措施。用于训练这些AI系统的受版权保护的数据详细摘要也必须公布。

　　G7呼吁出台AI技术标准

　　据《日本时报》报道，由于对生成式AI日益担忧，G7领导人5月在广岛召开峰会，同意成立一个工作组，以加强合作，解决与新技术相关的各种问题。他们还表示，将创建一个名为“广岛AI进程”的部长级论坛，在今年底前针对生成式AI导致的版权、虚假信息等问题展开讨论。

　　G7发布的联合声明表示：“我们认识到有必要立即评估生成式AI的机遇和挑战。”他们将致力于通过透明、公开和公平的方式与多个利益相关者合作，起草“负责任的AI”的标准。

　　声明表示，各国对AI监管的立场可能有所不同，但需要有一定程度的标准化，这种标准化也适用于其他新兴技术趋势，例如元宇宙和量子信息科学。

　　澳大利亚计划加强AI监管

　　澳大利亚是最早提出监管AI的国家之一，于2018年推出了一个自愿的道德框架。

　　澳大利亚工业和科学部长埃德·胡西克承认，版权、隐私和消费者保护方面的法律目前仍然存在不足。他表示，鉴于AI行业的快速发展，政府希望确保其法律框架能起到有效保护效果。同时，如果在制定新的AI法律过程中，公众有强烈要求，澳大利亚也会考虑禁止AI中的高风险成分。

　　在2023年的联邦预算中，澳大利亚政府宣布成立“负责任的AI网络”，并为在全国范围内负责任地推广多种AI技术提供约2690万美元的资金。

　　此外，该国监管机构也意识到了现行法律的不足，拟对更广泛的《隐私法》进行修改，修改后的法律将涉及如何应对在没有人类监督的情况下，AI模型训练通过反馈环路可能出现的缺乏透明度的问题。

　　美国AI监管仍在路上

　　美国也加入了这场生成式AI的监管风暴。当地时间5月23日，美国政府宣布了一系列围绕美国AI使用和发展的新举措，希望全面了解并捕捉到快速发展的AI技术所蕴含的风险和机遇。

　　白宫官网发布消息称，“AI是我们这个时代最强大的技术之一，具有广泛的应用。为了抓住AI带来的机会，我们必须首先管控其风险。为此，政府已采取行动，促进负责任的AI创新，将人、社区和公共利益放在中心位置，并管理AI技术发展对个人和社会、安全和经济的风险。”

　　不过，美国对于AI监管的思路与欧洲不同。欧盟倾向于由统一法案带来集中协调和全面的监管覆盖范围；而美国则采取不干涉的做法，着重于依靠业界“自律”，提出自己的保障措施。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中央气象台发布暴雨蓝色预警
　　人民网北京7月4日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月4日08时至5日08时，内蒙古东北部、黑龙江西南部、吉林、辽宁中东部、云南西部和南部等地部分地区有大到暴雨，其中，辽宁东北部等地局地有大暴雨（100-120毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。…
核辐射超标468倍！沈阳海关查获15条“保健石”项链
　　人民网北京7月3日电 （记者王震）据海关总署办公厅官方微博@海关发布消息，近日，沈阳海关所属沈阳桃仙机场海关在监管进境航班时，发现一名旅客通过海关固定式核辐射监测门时引发报警，现场关员对其拦截后进行复查。经查，该旅客携带的15条“保健石”项链核辐射超标，辐射量达到46.85μSV/h，超现场本底值468倍，经放射性核素分析，该保健石中含钡-133，钍-232两种放射性核素，其中钍-232被列入世界卫生组织国际癌症研究机构1类致癌物清单。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部