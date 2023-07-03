人民网北京7月3日电 （记者王震）据海关总署办公厅官方微博@海关发布消息，近日，沈阳海关所属沈阳桃仙机场海关在监管进境航班时，发现一名旅客通过海关固定式核辐射监测门时引发报警，现场关员对其拦截后进行复查。经查，该旅客携带的15条“保健石”项链核辐射超标，辐射量达到46.85μSV/h，超现场本底值468倍，经放射性核素分析，该保健石中含钡-133，钍-232两种放射性核素，其中钍-232被列入世界卫生组织国际癌症研究机构1类致癌物清单。

(责编：王震、吕骞)

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