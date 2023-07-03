人民网北京7月3日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，近日，国家林草局召开会议，调度部署全国林草行业安全生产工作。为了更好地部署全林草行业安全生产工作，会议解读了《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》和安全生产十五条硬措施、“三管三必须”有关工作要求。

会议安排部署了下一阶段林草行业安全生产工作，重点提出了四条要求。

一是坚持思想引领、责任上肩，以高度的政治自觉抓好安全生产工作。要把其他行业发生的事故当作自己的教训，引以为戒、举一反三、居安思危，强化落实行业监管责任和企业主体责任，建立健全全员安全生产责任制，切实把责任落实到基层一线、社会末梢。

二是坚持关口前移、靶向发力，将工作部署、隐患排查整治、检查督导等工作落实到位，强化早期快速反应能力，确保把问题隐患解决在萌芽状态。

三是坚持标本兼治、系统治理，强化安全教育培训和法规制度建设，建立安全生产奖惩机制，强化科技支撑和基础设施建设，不断提高林草行业本质安全水平。

四是坚持生命至上、安全第一，全面守牢安全底线。在森林草原防火工作中，要强化指挥员的专业培训，完善各项制度机制，抓好平时的安全教育、安全培训，强化安全装备物资的配备。在安全生产工作中，要突出国家公园、自然保护区等重点单位的安全防范，特别是人流量比较大的各类风景名胜区，要结合景区承载量，适时采取游客流量上限控制机制，严防踩踏事件或重大交通事故发生，同时要做好暴雨、雷击、泥石流等自然灾害的预测预报，全力阻断人为因素和自然因素的耦合，采取一切超常措施，确保不发生重特大安全事故。

(责编：杨曦、吕骞)

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