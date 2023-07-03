人民网北京7月3日电 （记者王震）据海关总署消息，经中国与哥斯达黎加两国海关深入磋商，中哥“经认证的经营者”（AEO）互认安排于2023年7月1日起正式实施，这是中国在北美洲正式实施的首个AEO互认安排。

哥斯达黎加于2010年与我国签署自由贸易协定，是共建“一带一路”的重要国家。近年来，两国经贸互利合作不断深化，中国已经连续数年成为哥斯达黎加第二大贸易伙伴，2023年1至5月，中哥双边货物进出口额达到145.9亿元人民币，同比增长57.3%，双边贸易保持快速增长。

2022年4月7日，中国海关与哥斯达黎加海关开展AEO线上认证观摩活动，作为世界范围内首次线上认证观摩，打造了AEO国际互认合作领域新范例，为中哥AEO合作打下良好基础。中哥互认安排实施后，两国AEO企业能够享受较低货物查验率、优先查验、指定海关联络员负责沟通处理企业在通关中遇到的问题、在国际贸易中断并恢复后优先通关等多项便利措施，让AEO企业获得更多实实在在的效益。

中国AEO企业将更加便捷高效地出口机电产品、家具玩具、纺织品、陶瓷玻璃等商品到哥斯达黎加，中国市场也将见到更多更优质的哥斯达黎加动物产品、光学钟表、医疗设备等商品，为推动两国经贸合作高质量发展创造更加良好环境。

(责编：王震、吕骞)

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