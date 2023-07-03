人民网北京7月3日电 （记者乔雪峰）近日，中国物流与采购联合会发布了2023年6月份中国物流业景气指数，数据为51.7%，较上月回升0.2个百分点。

中国物流与采购联合会总经济师何辉认为，6月份，物流业景气指数环比小幅回升，各分项指标均有所改善，显示出市场业务量和订单需求增加，就业形势好转，企业信心稳定。

何辉分析表示，从区域看，东西部地区较上月有所回升，中部地区持平。从企业规模看，大中型企业物流需求保持稳定，小微型企业需求偏弱。“综合二季度景气指数运行情况，物流业总体保持恢复，但恢复势头不稳，从后期走势看，业务活动预期指数较上月回升，继续保持在55%高位，显示出物流市场信心继续保持稳定。”

数据显示，业务总量指数和新订单指数双升。6月份，业务总量指数和新订单指数分别为51.7%和50.4%，环比分别回升0.2和0.7个百分点。

从业人员指数回升。6月份，从业人员指数为51.2%，环比回升2.3个百分点，显示出物流岗位需求增加，企业用工压力较之前缓解。

中国物流信息中心物流统计处处长胡焓表示，总体来看，6月份物流需求出现改善迹象，但回升动力不明显不均衡，业务总量和新增业务量环比回升幅度偏小，消费领域促销旺季效果不及同期，企业盈利偏低状况仍在持续，中小微企业投资增长、盈利水平、资金紧张的情况仍较为明显。从二季度来看，物流业总体保持恢复，但恢复势头不稳，5、6月份景气水平比3、4月份有较为明显回落，物流业恢复向好势头仍需巩固。

“物流投资保持规模增长，预期稳中趋好。”胡焓分析称，6月份，物流业投资增长势头未减，固定资产投资完成额指数环比回升0.2个百分点，分行业中除航空运输业外，其他行业保持回升态势，交通物流枢纽重点项目建设进度加快，铁路运输、水上运输、航空运输和仓储业固定资产投资完成额指数连续两个月处于景气区间。从后期市场来看，业务活动预期指数连续6个月在55%左右高景气区间，6月份铁路运输业、航空运输业和多式联运领域业务活动预期指数分别达到57.9%、62.5%和57.1%。

“业务总量指数小幅回升，二季度以来东部继续发挥稳定器作用。6月份，业务总量指数为51.7%，环比回升0.2个百分点，继续保持在景气区间。” 胡焓指出，东部、中部和西部地区均平稳回升，特别是东部地区业务总量指数达到55%以上，连续2个月回升表现出连续向好，继续发挥稳定器作用。西部地区业务总量指数环比回升0.3个百分点，中部地区业务总量指数保持持平。

新订单指数有所回升，大部分行业新增需求保持向好趋势。6月份，全国物流新订单指数为50.4%，环比回升0.7个百分点，再次回升到景气区间，东部和中部地区新订单指数分别回升0.8和0.3个百分点，西部持平。分行业来看，除水上运输和装卸搬运新订单指数回落以外，铁路运输、航空运输、仓储物流、邮政快递等行业新订单指数均在景气区间。其中邮政快递业新订单指数保持在70%以上高景气区间，铁路运输、航空运输新订单指数分别环比回升0.7和2.2个百分点。道路运输业新订单指数为50.9%，新增需求弱于其他行业，但环比仍回升2.1个百分点。

(责编：王震、吕骞)

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