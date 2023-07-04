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应对“烤”验，央企进入迎峰度夏保供模式

刘园园
2023年07月04日09:09 | 来源：科技日报
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原标题：应对“烤”验，央企进入迎峰度夏保供模式

　　这个夏天，“全国热哭地图”卷土重来——北方“烧烤天”超长续航，南方“桑拿天”同步上线。千家万户，空调风扇齐上阵，酣战高温忙。

　　据中央气象台官网7月3日发布的最新消息，5日起，京津冀、黄淮等地高温将再度发展加强，部分地区日最高气温超过40摄氏度。记者获悉，入夏以来，面对持续高温“烤”验，能源电力领域央企提前备战，全力进入迎峰度夏保供模式。

　　打好能源保供“主动仗”

　　记者了解到，6月初，国务院国资委组织召开部分中央企业迎峰度夏能源电力保供专题会，督促指导中央企业带头做好迎峰度夏能源电力保供工作。

　　“今年迎峰度夏期间，预计全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。”中国电力企业联合会统计与数据中心主任王益烜分析，主要是南方、华东、华中区域电力供需形势偏紧，存在电力缺口；东北、华北、西北区域电力供需基本平衡。

　　记者从国家电网有限公司获悉，今夏全国最高用电负荷预计比2022年增加近1亿千瓦。公司加快推进239项35千伏—750千伏迎峰度夏重点工程建设，确保在6月底全部完成，进一步提升电网供电能力。

　　6月中旬，随着浙江绍兴、杭州境内的500千伏绍舜5847线、涌兰5456线顺利投产，绍兴中北部电网优化工程全面竣工投运。该工程是2023年浙江迎峰度夏电网建设重点工程，新建线路88.5千米，投运后将有效缓解浙江迎峰度夏期间电力供应压力。

　　为保障今年迎峰度夏期间电力稳定供应，中国华能集团有限公司南方分公司加大电煤采购力度，当前库存提升至100万吨左右，可用天数超过20天，同时积极锁定后续进口煤长协资源。天然气长协资源已锁定7.5亿方，其中迎峰度夏期间（7—9月）合同气量为2.3亿方，可满足迎峰度夏发电供热需求。

　　中国大唐集团有限公司早在3月和4月就分区域召开两次迎峰度夏电煤保供专题会议，提前谋划迎峰度夏期间的煤炭保供工作，确保电煤稳定供应、库存可控在控。截至6月24日，该公司电煤库存高于去年同期584万吨，可用天数高于去年同期5.5天，超前完成迎峰度夏储煤目标，为夏季负荷高峰期间电煤稳定供应打下了坚实基础。

　　“当前，电力企业存煤整体充足，对迎峰度夏电力供应形成较强的支撑和保障。”中国电力企业联合会规划发展部主任张琳介绍，电力企业为迎峰度夏增强保供能力，在中长期合同的支撑和进口煤的强力补充下，提前加大电煤采购，电厂库存处于近4年来高位。

　　用好新能源这支“生力军”

　　“近年来，新能源持续快速发展，但其固有的随机性、波动性、间歇性特征，使得高比例接入电力系统后，增加了系统调节压力。”张琳指出。

　　不同能源之间互补，可有效缓解这一难题。面对用电需求快速增长的挑战，中国华能澜沧江公司充分利用现有送出通道以及梯级优异的调节性能，将水电、风电和光伏3种清洁可再生能源“打捆”送出，实现水风光互补调度运行，为电力系统提供大量优质清洁能源。

　　记者从国家开发投资集团有限公司了解到，在迎峰度夏之际，雅砻江两河口水电站水光互补一期项目——柯拉一期光伏电站6月下旬并网发电，标志着全球首个百万千瓦级水光互补电站正式投产。该电站实现光伏发电和水电的“打捆”送出，为川渝电力保供再添“生力军”。

　　“柯拉光伏项目水光互补开发模式，可以通过水电站对光伏电站进行日内调节，促进新能源消纳，提升送出线路的利用率。”水电水利规划设计总院院长李昇评价。

　　国家电力投资集团有限公司则创新启动能源保供新模式，全力推进“综合智慧零碳电厂”开发建设，实现对各类分布式能源、储能和负荷的整合调控。2023年以来，该公司通过用户侧产业开发，实现新能源开工181.5万千瓦，建成换电站29座。

　　“未来，应从多方面挖掘需求侧响应潜力，推动‘源随荷动’向‘源荷互动’转变。”张琳认为，通过实施电力需求侧响应，引导用户优化用电负荷，增强电网应急调节能力，对缓解电力供需矛盾，促进新能源消纳，保障系统安全运行具有重要意义。

(责编：杨曦、吕骞)
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