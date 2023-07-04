人民网北京7月4日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，今明两天，东北地区及内蒙古东北部将成强降雨主阵地，其中今天白天至夜间，内蒙古东北部、黑龙江西南部、吉林、辽宁中东部等地部分地区有大到暴雨，辽宁东北部等局地有大暴雨（100-120毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

明天，内蒙古东北部、黑龙江大部、吉林北部有中到大雨，局地暴雨。受强降雨影响，内蒙古东北部、东北部分地区等地有暴雨灾害中高风险，关注局地可能发生的山洪、地质灾害和城乡积涝，并防范强对流天气的危害。

高温方面，受降雨影响华北大部高温天气得到短暂缓解，明天起（5日）京津冀及黄淮等地高温将再度发展加强，河北大部、北京、天津、山东北部、河南中北部等地日最高气温可达37-39℃，部分地区超过40℃。请公众注意做好防晒降温措施，尽量减少外出和户外活动时间，及时补充水分，警惕高温引发的中暑。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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