人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

今起东北有大到暴雨 明起京津冀等地高温发展局地可超40℃

2023年07月04日09:23 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月4日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，今明两天，东北地区及内蒙古东北部将成强降雨主阵地，其中今天白天至夜间，内蒙古东北部、黑龙江西南部、吉林、辽宁中东部等地部分地区有大到暴雨，辽宁东北部等局地有大暴雨（100-120毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

明天，内蒙古东北部、黑龙江大部、吉林北部有中到大雨，局地暴雨。受强降雨影响，内蒙古东北部、东北部分地区等地有暴雨灾害中高风险，关注局地可能发生的山洪、地质灾害和城乡积涝，并防范强对流天气的危害。

高温方面，受降雨影响华北大部高温天气得到短暂缓解，明天起（5日）京津冀及黄淮等地高温将再度发展加强，河北大部、北京、天津、山东北部、河南中北部等地日最高气温可达37-39℃，部分地区超过40℃。请公众注意做好防晒降温措施，尽量减少外出和户外活动时间，及时补充水分，警惕高温引发的中暑。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
今起东北有大到暴雨 明起京津冀等地高温发展局地可超40℃
　　人民网北京7月4日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，今明两天，东北地区及内蒙古东北部将成强降雨主阵地，其中今天白天至夜间，内蒙古东北部、黑龙江西南部、吉林、辽宁中东部等地部分地区有大到暴雨，辽宁东北部等局地有大暴雨（100-120毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。 明天，内蒙古东北部、黑龙江大部、吉林北部有中到大雨，局地暴雨。…
中央气象台发布暴雨蓝色预警
　　人民网北京7月4日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月4日08时至5日08时，内蒙古东北部、黑龙江西南部、吉林、辽宁中东部、云南西部和南部等地部分地区有大到暴雨，其中，辽宁东北部等地局地有大暴雨（100-120毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部