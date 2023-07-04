国务院国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会。 来源：国务院国资委

人民网北京7月4日电 （黄盛）据国务院国资委消息，日前国务院国资委召开了中央企业能源电力保供工作推进会，要求各中央企业全力以赴做好能源电力保供工作。

据介绍，此次会议对中央企业带头做好迎峰度夏能源电力保供工作进行了再部署、再安排。国务院国资委明确要求，发电企业要应发尽发、多发满发，煤炭企业要全力保障电煤供应，电网企业要坚决守住民生用电和安全生产底线。

国务院国资委提出，中央企业要着眼长远、系统施策，持续完善能源电力保供长效机制。要加大电力项目投资力度，加强科技创新投入，加快建设新型电力系统，全面提升综合保供能力。

另据了解，中央企业做好迎峰度夏能源电力保供工作备受关注。今年6月1日，国务院国资委在广州组织召开部分中央企业迎峰度夏能源电力保供专题会，要求各中央企业既要立足当前迎峰度夏保供安全，也要着眼保供长效机制建设，持续提升中央企业在能源电力保供方面的支撑和兜底作用。煤炭、石油石化企业要着力提高电煤和天然气供应能力，发电企业要应发尽发、多发满发，电网企业要坚守电网安全生命线和民生用电底线，全力保障迎峰度夏能源电力安全可靠供应。

(责编：王震、吕骞)

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