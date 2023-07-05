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比亚迪：上半年累计实现125.56万辆销量 同比增长94.25%

2023年07月05日14:37 | 来源：中国网
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原标题：比亚迪问鼎全球销冠 出海业务表现抢眼

　　尽管上半年汽车行业面临重重压力，但比亚迪依然交出亮眼的成绩单。7月2日比亚迪披露了产销快报，6月实现25.3万辆的月销量，同比增长88.2%，首次突破25万大关。今年1-6月，累计实现125.56万辆销量，同比增长94.25%，位居全球新能源汽车销售第一。

　　强大产品力是推动销售高速增长的主要动力。目前比亚迪已构建由比亚迪品牌、腾势品牌、仰望品牌、方程豹品牌组成的产品矩阵，覆盖从家用到豪华、从大众到个性化，满足用户多方位、全场景用车需求，让每一位用户都能享受绿色出行。

　　今年初，比亚迪正式发布全新高端汽车品牌仰望及其核心技术“易四方”，百万级新能源硬派越野U8和百万级纯电动性能超跑U9也同步亮相。4月，比亚迪再次放出“王炸”，发布新能源专属智能车身控制系统“云辇”，填补了中国车企在该领域的空白。6月，比亚迪官宣旗下专业个性化品牌正式定名“方程豹”，首款车型计划今年年内交付，价格预计在40万-60万元之间。通过一系列大动作，比亚迪在核心技术与产品矩阵的优势得到进一步加强。

　　同样值得关注的还有汽车出海。今年1-6月，比亚迪汽车海外销量7.43万辆，已超过去年全年5.59万辆的海外销量。目前，比亚迪新能源乘用车已进入日本、德国、澳大利亚、新加坡、泰国、巴西、新西兰等53个国家和地区，全球版图得到进一步完善。

　　今年一季度，中国正式超越日本成为全球第一大汽车出口国，中国汽车出口呈现高速增长势头。可以预见，随着比亚迪产品矩阵不断加强，海外布局持续扩大，销量将保持强劲增长势头。

(责编：曹淼、李源)
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