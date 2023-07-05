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交通银行位列《银行家》“全球银行1000强”第9位

2023年07月05日14:40 | 来源：中国网财经
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原标题：再进一步！交通银行位列《银行家》“全球银行1000强”第9位

　　7月5日，《银行家》杂志（The Banker）在其官网公布了2023年度全球银行1000强最新榜单。按照一级资本排名，交通银行以1454.43亿美元位居全球银行第9位，较上一年度上升1位。

　　全球银行1000强榜单是当今国际最权威的全球银行业排名之一，排名主要考量银行的一级资本实力，反映了银行抗风险和利润增长的能力，是全球银行综合实力的标尺。最新榜单显示，中资银行在排名前十的银行中占据了一半的席位。

　　交行深入践行国有大行使命担当，认真落实金融工作“三项任务”，统筹发展和安全，坚定不移推动高质量发展，保持和巩固了“稳中有进、稳中提质”的发展态势。2023年一季度末，集团资产总额达人民币13.65万亿元，较上年末增长5.10%；实现净利润(归属于母公司股东)246.33亿元，同比增长5.63%；价值创造能力持续提升。

(责编：董童、李源)
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