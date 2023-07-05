原标题：毕业季求职新思路！Soul App 联合智联招聘揭秘小众新职业

只要有手机、有网络，通过在社交平台上“捏脸”，就可以实现近4万元的月收入。这是Soul用户@七小包 成为一名“捏脸师”的经历，生于1999年她，大学毕业后选择灵活就业，看似在家“无所事事”，实则随时随地都可赚钱。

“捏脸师”，即虚拟头像创作者，能够为虚拟空间的玩家捏出心仪的造型。当前，随着AI、元宇宙等科技的飞速发展，人们的生活、工作方式发生了巨大的改变，职业也越来越趋于多元化、个性化、趣味化，“捏脸师”等小众新型职业吸引了众多年轻人。

这些小众职业的背后，隐藏着怎样的故事和经历？6月27日，Soul App联合智联招聘，打造了“薪奇生活研究所”活动，通过系列音频节目、专题征集、话题讨论等形式，探寻捏脸师、标本师、茶艺师、剧本杀DM、手板模型涂装师、ESG与碳中和专家、文艺空间运营、艺术工作坊活动组织人、剧团艺术总监等9大小众职业，围绕积极的就业观和择业观，解码多元化的职场经历。

聚焦九大小众职业 走进鲜为人知的新奇生活

因为“捏脸师”对工作时间和地点没有硬性要求，@七小包 常常宅家创作，每天大约耗时两三个小时。点进她的Soul主页，发现她时不时分享一些自己的原创头像作品，而这些原创作品均上传在Soul平台的个性商城中，成为第一批“元宇宙打工人”。伴随互联网、元宇宙等产业发展，95后、00后逐渐成为消费市场主力军，“捏脸”这样既好玩、又符合未来产业方向的小众职业应运而生，有的捏脸师月入超4.5万。

除了依托Soul平台功能催生出的“捏脸师”，还有很多年轻人在平台上分享自己的从业经历，帮助更多人了解小众职业。“我是一个标本师。”这是Soul用户@灵魂重铸自然博主 的开场白。或许在有人看来，标本师可能会伤害动物或破坏自然，@灵魂重铸自然博主 则通过分享工作日常为自己的职业正名。他说，“其实标本师大多数都是生物爱好者，我们更多的会经常接触自然，亲近自然。”如今，他不仅创立了自己的标本工作室，还常常为博物馆提供专业作品。

对于文艺青年而言，剧团工作常常值得向往。“薪奇生活研究所”探访的卢歌，是MOON剧团艺术总监、导演、编舞，他毕业于解放军艺术学院、沈阳军区杂技团，编创过《陀螺》《粒子猜想》等多部作品。在被问及选择剧团为终身职业方向的时候，卢歌表示，热爱是最好的导师，正因自己对舞台和艺术充满激情，卢歌才选择开启剧团工作。

除了“捏脸师”“标本师”“剧团艺术总监”，此次“薪奇生活研究所”活动还盘点了许多小众职业，邀请相关从业者做客音频分享平台，分享独特的职场体验，让年轻人对小众职业有进一步的了解。

Soul联合智联招聘 助力年轻人发现更多就业机遇

小众职业的不断兴起，为年轻人提供了更多有趣、有前景、收入佳的就业机会。2023年毕业季临近，Soul与智联招聘围绕小众职业，分别依托各自平台优势，携手助力年轻人发现更多小众职业就业机会。Soul于站内展开主题活动征集，邀请站内用户参与#新奇生活研究所 话题互动，晒出自己所从事的职业或针对想要了解的小众职业进行讨论交流。智联招聘则上线了系列专题活动，用户可以登录平台投递小众奇趣职业，并通过站内的“靠谱榜”获得更多真职位、好企业推荐。

在话题#新奇生活研究所，年轻人关于小众职业的讨论热火朝天。用户@德福 分享了一些适合年轻人的冷门职业，包括音视频制作人员、宠物美容师、品酒师、彩绘师等，供年轻人择业参考。他表示，“适合年轻人的冷门小众职业非常多，关键在于找到自己感兴趣的领域，学习相关技能和知识。”此外，还有很多Souler分享了他们的从业经历，如国家公共营养师、乐器修造师等，拓宽了更多人的就业视野。

作为新型开放式社交平台，Soul的Z世代用户群体占比近八成，用户高活跃、乐于分享和互动。在此次活动中，Soul打造热点话题，全网持续曝光，为深度精准触达年轻群体提供助力。同时，智联招聘拥有3.21+亿职场用户、1176万余家合作企业，协作院校2600+所，实现双一流院校全覆盖。Soul与智联招聘的此次强强联手，双平台发起、多平台协同扩散、线上线下拉通，一起发现“薪奇生活”。在玩法上，活动围绕“毕业+就业”双高热度话题展开，多重玩法吸引更多年轻人参与。

一直以来，Soul致力于打造温暖、真实、有趣的社交环境，让年轻人基于兴趣找到同好的同时，深入洞察年轻群体的社交需求，打造沉浸式、有意义的活动，助力年轻人在平台获得幸福感和成就感。在助力年轻人就业方面，接下来Soul将联合智联招聘开展共同发布元宇宙规划师等小众岗位，“薪奇生活研究所”活动也将在新一线城市户外曝光，为职场人带来更多可能性。

(责编：董童、李源)

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