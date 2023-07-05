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G55次列车临停2分钟 患病旅客得到及时救治

人民网记者 王连香
2023年07月05日14:32 | 来源：人民网
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“您是这名旅客的同行人吗？”G55次列车长袁梦阳看到患病旅客身旁站着另一名旅客随即问道，“有既往病史吗？”在得到旅客家人回复了“冠心病”，并且该患旅客出现了呼吸急促现象后，袁梦阳给该患病旅客赶紧服用了速效救心丸。

7月2日12时18分，G55次列车运行至郑州东站时，列车长袁梦阳刚申请完请求关门时，听到乘务员电台紧急呼叫，12号车厢一名男旅客手捂胸口，呼吸困难，他闻讯后，拿上速效救心丸迅速赶往现场，同时在赶往现场的路上安排乘务员广播寻医、传递医药箱。

随后，医生也来到了现场，此时患病旅客已经大汗淋漓，双眼紧闭，面部青紫，医生发现旅客血压测不出来，并失去了知觉，袁梦阳果断将该旅客转移到宾客走廊，使其平躺，并协助医生为该旅客进行心肺复苏。

经过紧急救治后，患病旅客慢慢恢复了意识，但车内医生建议旅客应尽快就医，袁梦阳考虑到郑州东至西安北需要近2个小时的时间，为防止旅客病势加重，在征得旅客家人同意后，袁梦阳立即联系司机，向铁路调度部门申请在前方最近车站洛阳龙门站临时停车送医。

12时53分，G55次列车抵达洛阳龙门站，列车工作人员和同车厢热心旅客共同将患病旅客搀扶下车，此时，接站的车站工作人员已备好轮椅在站台等候；12时55分，站车交接完毕，列车驶出洛阳龙门站。

最终，在列车工作人员和热心医生的共同努力下，高铁列车临时停车2分钟，患病旅客得到了及时救治。据了解，目前该患病旅客已住院治疗，身体状况已经好转。

（文字及视频来源：中国铁路北京局集团有限公司）

(责编：王连香、吕骞)
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