人民网北京7月5日电 （记者赵竹青）7月4日，记者从中国科协第三季度新闻发布会获悉，2023年青少年高校科学营以“科技梦·青春梦·中国梦”为主题，拟于7月21日在中国农业大学举办2023年青少年高校科学营全国开营式暨“全国中学生同上一堂暑期科学课”活动。

中国科协青少年科技中心副主任张振威介绍，今年活动是疫情三年来首次全面恢复线下举办，招收线下营员和带队教师7100多人，同时招收线上营员和带队教师3400多人，共计10500余人。港澳台营员和带队教师将赴北京、上海、江苏、浙江、福建、辽宁、陕西等地参加分营活动。

张振威表示，今年的活动有四个特色和创新点。一是突出立德树人，强化对青少年的价值引领。各分营将结合本单位特色，引领营员和广大青少年感受党领导下的我国科技事业的巨大发展和科技工作者的生动事迹，树立科技报国远大志向。二是聚焦广泛覆盖，助力让创新在全社会蔚然成风，2023年预计将有29个省级营计划开展，南开大学、复旦大学、中粮集团等分营还主动招募与教育部直属高校县中托管帮扶点的营员。三是打造精彩开营式，组织全国青少年同上一堂暑期科学课。开营式和暑期科学课设计“六个一”，即围绕一个“科技梦·青春梦·中国梦”主题，紧扣一条“激发青少年好奇心、想象力、探求欲”的主线，呈现一个“大手拉小手 共筑科技梦”的节目，一份培育“科技创新、强国有我”远大志向的致辞，一场“点亮梦想 挥舞青春”的启动式，一堂“立地顶天”的科学课。四是优质资源辐射，助推做好科学教育加法。活动充分发挥高校科学营活动承办单位科教资源优势，开展“科学家进中学”活动和“STEM资源包支教”活动。

青少年高校科学营是由中国科协和教育部共同主办、国务院国资委、国务院港澳办、国务院台办、中国科学院、国铁集团大力支持的一项青少年科学教育活动。活动自2012年启动以来，已成功举办11年，累计有117890名营员和11400带队教师直接参加活动。

(责编：赵竹青、吕骞)

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