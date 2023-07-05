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2023世界机器人大会8月启幕

2023年07月05日14:25 | 来源：人民网
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人民网北京7月5日电 （记者赵竹青）7月4日，记者从中国科协第三季度新闻发布会获悉，2023世界机器人大会将于8月16日至22日在北京举办，由北京市人民政府、工业和信息化部、中国科协共同主办。

中国科协科学技术创新部副部长许光洪介绍，大会以“开放创新 聚享未来”为主题，设论坛、展览、大赛三大板块，聚焦机器人技术与产业前沿趋势，交流学术观点，展示机器人创新应用赋能千行百业的多元场景，开展高水平的脑机接口、人机协作竞赛，努力办成一场覆盖政、产、学、研、金、服、用的机器人行业盛会。

中国电子学会副秘书长、世界机器人大会副秘书长梁靓表示，大会拟举办3场主题峰会，4场国际论坛，20余场专题论坛。主题峰会设置主旨报告、主题演讲、院士对话、CEO圆桌对话板块，围绕前沿技术、产业变革、应用推广、国际合作等主题，邀请政、产、学、研等领域的嘉宾展开交流分享；国际论坛拟举办包括中以机器人创新合作论坛、国际组织圆桌会议等。

本届博览会展览面积约4万平方米，围绕机器人场景应用和产业链协同，全面打破按机器人分类进行展示的传统形式，首次将全馆创新性地规划为“机器人+”应用场景进行展示，覆盖了机器人+制造业、农业、建筑、商贸物流、医疗健康、养老服务、安全应急等10个场景应用板块及核心零部件板块。ABB、FESTO、现代、新松、京东物流、新希望、天智航等100余家国内外代表性机器人企业将携500余件展品参展，仿生雨燕机器人、四足机器狗、机器鱼水族箱等亮点展品以及50余款首发新品将集中亮相。博览会还邀请了优必选、达闼、小米等企业同台展示人形机器人最新成果和未来应用。

本次大会还将举办共融机器人挑战赛、BCI脑控机器人大赛、机器人应用大赛、青少年机器人设计大赛，创新设置企业出题赛道。竞赛内容涵盖协作机器人、康复机器人、特种机器人、智能人机交互、脑机接口等技术，涉及智能机器人操作和工业设计，以及青少年机器人科普教育等领域。

大会拟发布《中国机器人技术与产业发展报告》《2023世界机器人大会SARA学术会议论文集》以及北京机器人产业发展支持政策等成果，凝聚共识，赋能机器人高质量发展。

(责编：赵竹青、吕骞)
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