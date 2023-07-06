本报记者 张亚雄

原标题：国家区块链技术（海洋经济）创新中心启动建设

本报北京7月5日电 记者张亚雄从国家区块链技术创新中心了解到，7月5日，国家区块链技术（海洋经济）创新中心（以下简称“区块链国创海洋经济中心”）正式启动建设。这是继能源领域后，国家区块链技术创新中心在国民经济关键领域布局的又一个行业创新中心。

今年5月初，国家区块链技术创新中心在北京正式运行，明确要在能源、贸易等一批国家关键领域建设区块链行业创新中心，在我国数字经济高速发展、运行活跃的重点地区建设区块链区域创新中心。在5月底举行的2023中关村论坛上，国家区块链技术（能源领域）创新中心率先成立。

国家海洋信息中心的数据显示，2021年我国海洋经济总量已经超过9万亿元，成为国民经济重要支柱。业内人士表示，我国正在迈向海洋强国，围绕着海洋渔业、海洋运输、海洋油气等海洋经济活动的数据将爆发性增长。用好这些数据，使其安全、可信地加速流转和共享，将强力推动海洋经济发展。这正是区块链技术的优势所在。

此次启动建设的国家区块链技术（海洋经济）创新中心位于浙江省舟山市。舟山市委书记、舟山群岛新区党工委书记何中伟说，舟山地处我国南北沿海航线与长江水道的交汇枢纽，面向太平洋，是我国集装箱、矿石、油气运输贸易最为活跃的地区之一，同时背靠长三角数字经济活跃地区，发展海洋数字经济具有得天独厚的优势。区块链国创海洋经济中心将充分利用舟山群岛国家级新区发展海洋经济的优势，开展数字经济与海洋经济深度融合的核心科技研究，全面推动我国首个自主可控区块链软硬件技术体系“长安链”在远洋油气供应链、江海联运、海洋渔业生产等关键场景的应用，培养高水平海洋数字经济人才。

按照建设方案，区块链国创海洋经济中心将开发性能领先的区块链底层软硬一体核心技术，用于支持解决海洋经济发展的关键难点，部署建设大规模海洋数字经济基础设施，支撑打造面向环太平洋经济圈的现代海洋产业、海岛综合保护开发、陆海统筹发展高质量示范区，成为国家海洋经济发展的重要增长极。

同时，中心将围绕海洋经济中的产业数字化需求，面向自贸区建设，在远洋贸易、海洋渔业、海事服务、江海联运等海洋经济关键领域打造一系列创新应用场景，推动海洋数字经济产业集聚，并以此为样本，利用国家区块链技术创新中心，向全国海洋经济建设的重点区域辐射，最终实现科技、产业、人才关键要素融合，使中心成为国家海洋数字经济的创新高地。

据介绍，随着区块链国创海洋经济中心启动建设，我国区块链行业创新中心进一步得到拓展。按照目标，国家区块链技术创新中心下一步还将进一步织密行业创新中心网络，加速建设超大规模区块链算力集群，着力构建由省市级骨干节点网络、行业应用节点网络组成的国家区块链算力网络，形成性能强大的数字基础设施辐射全国，加速我国东部、中部、西部数据要素联通和国民经济各大关键行业协同增效，拉动国家数字经济高质量发展。

(责编：杨曦、吕骞)

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