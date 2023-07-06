人民网记者 章斐然 李楠桦

“我们是长达两年的爱情长跑，今天终于结合！”

5月25日，由苏州相城区高铁新城管委会、高通（中国）控股有限公司（Qualcomm）和中科创达软件股份有限公司三方联合成立的 “苏州高铁新城 ·Qualcomm（高通）中国 · 中科创达联合创新中心”在苏州相城区正式开业启用。成立仪式结束后，相城区委常委梁智垚向人民网财经发出这样的感叹。

这是今年以来苏州继西门子之后又一家以外资企业为主的联合创新中心，也是高通6年里在中国参与筹建的第6家联合创新中心。

随着改革开放迎来45周年，中国经济已然迈上高质量发展的新阶段——庞大的市场规模、开放的创新环境和不断提升的科技水平，吸引了越来越多的外国企业在华设立研发中心，加深与中国企业、高校和创新平台的资源对接。这不仅推动了中国本土研发成果不断走向全球，也坚定了这些企业深耕中国市场的信心。

面对世界之变、时代之变、历史之变，在拼经济、促发展的赛道上，如何吸引外资企业持续扎根中国，如何走好扩大开放这条推动高质量发展的必由之路？苏州和高通的这场“双向奔赴”给出了他们的答案。

5月25日，“苏州高铁新城 ·Qualcomm（高通）中国 · 中科创达联合创新中心”正式开业。受访者供图

瞄准新赛道：勇于把握智能网联汽车产业浪潮

苏州相城被誉为“智驾之城”。2022年，交通运输部公布第一批18个智能交通先导应用试点项目，苏州相城区高铁新城成为率先开展自动驾驶城市出行服务、无人清扫、无人售卖等试点应用的区域之一。与此同时，近年来，当地政府也在着力围绕细分赛道打造产业创新集群，旨在把相城打造成长三角地区最具活力的智能网联汽车产业发展高地。

“我们是顺着产业链找到高通的。”梁智垚告诉人民网财经，自2021年起高通与苏州政府便有合作意向，而苏州也在以产业布局为出发点寻找合作伙伴。

这一说法得到了高通公司中国区董事长孟樸的印证。“苏州不仅是国家自动驾驶的试点城市，苏州政府特别是相城区也一直把智能网联作为支柱产业在打造。”而这正是高通最终选择将联合创新中心落地于此的重要因素。

得益于我国近几十年的飞速发展和超大规模市场优势，高通在进入中国近30年里，见证了中国移动通信技术从跟跑到并跑再到领跑的历史性飞跃，也在紧密合作、互帮互助中分享了共同成长的甜蜜硕果。

如今，随着第2000万辆新能源汽车在广州下线，我国汽车产业发展跃上新台阶。以智能化、电气化、共享化为显著趋势的交通出行产业正迎来诸如10年前移动互联网产业的发展机遇。

面对迅速膨胀的市场容量和“造车新势力”可能带来的产业格局重塑，苏州作为政府，希望通过把握新赛道打造产业新优势；而高通作为企业，则致力于将其在手机产业取得的成功经验向汽车智能网联等更多领域复制拓展。

两者的结合点在产业聚集。

在与联合创新中心开业仪式同期举行的高通汽车技术与合作峰会上，超过120家产业链上下游企业就来到了苏州相城，为苏州和高通这场“结合”打出“开门红”。

高通汽车技术与合作峰会汽车展区。受访者供图

拥抱新动能：牢牢抓住创新这一发展的“牛鼻子”

据了解，正式落成后，联合创新中心将通过免费提供测试设备等服务，为智能驾驶产业链上下游的中小企业降低产品测试门槛和测试成本，从而为产业创新、协同发展提供助力。

“我们希望高通和创达智能网联汽车中心能赋能整个产业，让中国的汽车工业会因为通信和计算产生根本性的变革。”主要筹建方之一中科创达董事长兼CEO赵鸿飞表示，成立创新中心，就是为了让上下游的客户能够得到更好的更稳定的更及时快速的系统支持。

如今，依托联合创新中心搭建的平台，高通发挥芯片研发方面的实力，中科创达提供软件方面的专长，加上高铁新城在产业方面的部署，“三方各取所需，又各自贡献长板”。

在苏州市委常委、常务副市长顾海东看来，创新联合体这样的模式可以动员更多的优势企业来攻关，大大缩短技术提升的时间，提高效率，整合了大家的力量。

“政府应该扮演一个引导支持的角色，而不是包办的角色。”谈到政府在创新中应该扮演的角色，顾海东有这样的思考：“只有借力于市场的机制，发挥市场主体的作用，创新才会充满活力。”

抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。“最近在苏州纷纷落户的以外资企业为主的一些创新联合体，就是未来我们利用外资的发展方向。”顾海东说。

当一地的产业发展到一定阶段，地方政府能够牢牢抓住创新这一高质量发展的“牛鼻子”，成为高通6年里在南京、重庆、青岛、南昌、杭州、苏州相继成立联合创新中心的重要动因。

“6次创新中心都和地方政府合作。这些地方最大的共同点是对创新的重视，而不是希望高通来买地盖厂。”孟樸说。

“如果当地政府和当地产业看到高通在科技创新这方面的价值，以及在产业链上的引导作用，这对我们来说是最重要的。”他坦言。

共赢新未来：相互成就续写更多“双向奔赴”

苏州和高通的这场“双向奔赴”，映射出中国这片投资兴业的热土为来华外企提供的广阔机遇和肥沃土壤。

同样可以用共赢来形容感受的还有高通和它的合作伙伴们。

高合汽车创始人兼董事长丁磊告诉人民网财经，高通瞄准中国新能源智能化汽车赛道，具有前瞻性。作为5年半前就与高通在汽车领域开展合作的中国车企，双方的合作体现出明显的双向共赢。

“高通带给高合的这个价值在于它把在智能手机上的积累跟我们智能汽车的开发结合在一起；而高合对高通的赋能就是通过用户端的反馈，用未来汽车的发展方向来指导它现在的芯片开发。”

而作为高通多年的合作伙伴，小米集团合伙人、总裁卢伟冰同样认为，两者的合作是一场相互成就。“应该来说双方的不断合作，把我们的合作深度推上了新的台阶，并一起携手开拓全球市场。”

变革就是机遇。对于中国汽车产业的未来发展、对于中国经济的长期走势，孟樸这位外企负责人充满信心。“从智能网联的角度看，中国将会在全球率先实现真正的L5级自动驾驶。”他说，“我们看到中国的知识产权保护的环境越来越好，营商环境越来越好，这也是为什么我们能够一直说坚信中国经济发展长期向好。”

对外经济贸易大学国际经济研究院院长桑百川指出，中国改革开放45年来创造的经济持续快速增长的奇迹、长期稳定的社会环境、一直持续推进的渐进式的市场取向改革和拥抱开放、拥抱外资的社会共识，是外资企业持续看好中国市场前景，并把中国视为国际投资热土的原因。

随着新一轮科技革命和产业变革深入推进，高水平对外开放的新协奏曲在等待奏响。

“在新一轮的产业和技术变革大潮中，中国一定会有越来越多优秀的世界级企业出现，会吸引更多国际企业的全面深入合作。”卢伟冰说。

“苏州政府希望更多的外企到苏州来，我相信苏州会是外资企业充分施展才华、充分发展，也是能心想事成的地方。”通过镜头，顾海东发出邀请。

他借用网友的话说到：“你可以永远相信苏州！”（实习生高荣对本文亦有贡献）

(责编：李楠桦、吕骞)

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