国家林草局调研指导四川松材线虫病疫情防控
2023年07月06日10:11 | 来源：人民网
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人民网北京7月6日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，近日，国家林草局松材线虫病疫情防控调研组赴四川省开展松材线虫病防控调研指导工作。
调研组一行先后深入广元市朝天区、巴中市通江县、达州市万源市等疫区疫点实地查看疫木除治情况、除治作业区松树死亡情况、疫木清理和除害处理现场及周边居民房前屋后薪材、木材存放情况等；同时通过查阅档案资料、问询交流等方式，了解各疫区日常监测、专项普查、疫木除治、检疫监管、宣传保障、组织推进等方面工作开展情况。
现场调研结束后，调研组就调研情况与四川省林草局进行了交流。调研组表示，四川省在松材线虫病疫情防控方面做了很多工作，也取得了一定成效，整体情况较好，但仍存在一些漏洞和薄弱环节。调研组强调：一是要加强监测力度，完善监测台账，确保及时发现及时处置；二是要规范开展疫木除治，把好除治、清林、清理关，着力提升防控成效；三是要强化疫源封锁管控，加大检疫执法力度，严防涉木企业和周边居民非法使用松木；四是要完善档案资料，做到有迹可循，有据可查；五是要加大宣传力度，增强群众对松材线虫病防控重要性的认识，主动配合防控工作。
(责编：杨曦、吕骞)
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