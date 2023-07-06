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国际三大评级机构发布对邮储银行评级结果

2023年07月06日10:34 | 来源：中国网财经
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原标题：国际三大评级机构发布评级结果 邮储银行为唯一连续多年获得惠誉A+评级的中资银行

　　近期，国际三大评级机构惠誉、标普、穆迪陆续发布对中国邮政储蓄银行2023年的评级结果。

　　5月25日，惠誉宣布维持邮储银行“A+”的长期发行人违约评级，评级展望为稳定；6月16日，标普宣布维持邮储银行“A”的长期发行人信用评级，评级展望为稳定；6月30日，穆迪宣布维持邮储银行“A1”的长期本外币存款评级，评级展望为稳定。三大国际评级机构对邮储银行的评级结果连续多年保持中国银行业最优水平。其中，自2017年首次获得惠誉评级以来，邮储银行是唯一连续多年获得惠誉A+评级的中资银行。

　　近年来，邮储银行坚持走差异化、特色化发展之路，积极支持实体经济发展，通过着力打造乡村振兴、中小微企业、主动授信、财富管理、金融市场五大差异化增长极，强化专业核心、体系支撑、协同整合、科技助推、机制驱动、创新引领“六大能力”建设，发展质效不断提升。

　　截至2023年一季度末，邮储银行资产总额14.70万亿元，较上年末增长4.48%，其中客户贷款总额达7.62万亿元，较上年末增长5.72%；负债总额13.81万亿元，较上年末增长4.26%，其中客户存款突破13万亿元，达13.24万亿元，较上年末增长4.13%；不良贷款率仅为0.82%，拨备覆盖率达381.12%，持续保持行业优秀水平。

(责编：曹淼、李源)
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