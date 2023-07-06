原标题：浙江省政府与阿里巴巴签署全面战略合作协议

7月5日，浙江省召开全省平台经济高质量发展大会，浙江省委省政府、国家市场监督管理总局主要领导出席。会上，浙江省政府与阿里巴巴签署全面战略合作协议。根据协议，阿里巴巴控股集团旗下7家业务集团、业务公司将继续加强与浙江省政府的协同合作，共同打造具有创新力、竞争力和带动力的数字科技、数字商业、数字生活、数字外贸、数字物流、数字文旅产业。

阿里巴巴董事会主席兼首席执行官、阿里云智能董事长兼首席执行官张勇感谢浙江省委省政府对阿里发展的大力支持，表示阿里巴巴将坚定扎根浙江数字经济沃土，发挥技术和平台优势，助力浙江打造具有全球竞争力的数字产业集群。

今年3月28日，阿里巴巴启动“1+6+N”组织变革，在阿里巴巴控股集团之下，设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱六大业务集团，以及盒马、飞猪等多家业务公司，各业务集团、业务公司实行董事会领导下的CEO负责制，目的是打造敏捷组织、激发创新活力。据了解，目前各项变革正在平稳推进中。

此次签约是浙江省与阿里巴巴持续深化全方位、多层次、多领域和多形式全面战略合作的新起点。淘天集团首席执行官戴珊、阿里本地生活集团董事长兼首席执行官俞永福、菜鸟集团首席执行官万霖、阿里国际数字商业集团首席执行官蒋凡、阿里大文娱集团董事长兼首席执行官樊路远、飞猪首席执行官庄卓然和阿里巴巴控股集团公共事务总裁闻佳参加了签约仪式。 会后，国家市场监督管理总局局长罗文与参会的阿里巴巴业务集团、业务公司负责人进行了座谈。

(责编：董童、李源)

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