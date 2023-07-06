原标题：途虎养车工场店超5000家，提供超5万岗位，全国最大汽车服务连锁

近日，途虎养车宣布：旗下“途虎养车工场店”突破5000家，是中国首家完成全国性网络布局的独立售后企业。

至此，途虎养车进一步夯实全国最大的汽车后市场企业的地位，规模持续12年位居全国第一。

基于标准化模式和对用户口碑的重视，途虎养车工场店规模持续发展，业绩逆势增长，展现出强劲实力。数据显示，途虎养车用户数量近亿，2022年全年收入再度打破百亿关口达到115.5亿元，是中国唯一一家年营收超百亿的独立第三方汽车服务连锁企业。

工场店覆盖中国内地所有省份，高速开店势头强劲

途虎养车的工场店增速一直保持着强劲增长。

途虎养车超5000家工场店，已覆盖中国内地所有省份以及超1500个地区，其中下沉工场店超1600家，途虎养车门店体系全国省市覆盖率超97%。门店体系纵深县乡，形成密集的服务网络，保证一线城市到下沉市场车主们的养车用车需求。

深耕汽车后市场十二年，途虎养车已构建起一套完善的标准化体系，并在业内率先建立数字化能力并参与到行业基于数字化的变革当中，引领行业转型升级。

在基于可复制的模型之上，途虎养车的强大复制能力使得开店速度不断提升。途虎第一个500家工场店用了28个月，第二个500家用了11个月，第三个500家用了9个月，截至2023年5月31日，全国已有超5000家工场店。

从工场店的发展速度不难看出，途虎养车的数字化能力和标准化运营策略正在发挥决定性作用。

注册用户数量近亿，造就行业最强品牌力

规模越大，服务越好，越是能吸引更多用户选择途虎养车，形成良性循环，途虎养车的近亿用户规模便是最好的证明。

根据中国连锁经营协会（CCFA）于6月15日发布《2022年生活服务业连锁企业TOP100》，途虎养车位居汽车养护维修业态榜首，以强劲实力和高标准化服务水平持续领跑汽车后市场。值得一提的是，途虎养车已多次入选年度特许连锁百强榜并排名行业第一。

作为汽车后服务市场第一家加入中国电动汽车百人会的企业，途虎养车第三次参与制定新能源汽车相关标准，此前参与制定的我国首部新能源车售后服务规范，以及首部在用新能源车安全检验规范已相继发布并实施。最新参与制定了《新能源汽车维修职业技能评价规范》团体标准将于7月15日全国范围内落地实施。

在庞大的工场店和用户规模之上，途虎养车近期动作频频。近期，途虎全面升级旗下工场店美容业态，在一线6大城市推出途虎纯洗美容中心，满足用户对汽车养护和美容的需求。

提供超5万个就业机会，打造便民生活圈

作为中国领先的线上线下一体化汽车服务平台，途虎养车以“让养车更简单”为使命，让消费者享受到正品、专业的一站式服务体验。

途虎养车超5000家工场店覆盖全国。工场店数量庞大意味着更好地建立和完善售后服务网络，为消费者提供更便利、高效的售后服务。

并且，途虎养车工场店规模对于提高就业率、促进经济增长具有积极的作用。截至2023年5月31日，途虎提供了包含汽修技师在内的5万多个就业机会，为汽车后市场产业链增添了活力，在促进就业的同时推动行业破旧立新，实现高质量发展。

对于途虎而言，始终以更高标准发展是企业不懈的追求。2023年是途虎养车重点打造的“用户服务年“，途虎将继续发挥线下网络高密度覆盖优势，以用户为导向优化产品和服务供给，进一步完善养车体验。

(责编：董童、李源)

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