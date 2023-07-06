人民网记者 乔雪峰

廊坊“中吉乌”国际多式联运新通道开行首趟货物列车。受访方供图

7月4日10时，一列满载钢结构、保温管等建设物资的货物列车从中国铁路北京局北京货运中心廊坊北铁路货场缓缓发出，这是经由廊坊“中吉乌”国际多式联运新通道开行的首趟货物列车，目的地是乌兹别克斯坦城市塔什干。

中国铁路北京局北京货运中心相关负责人接受记者采访时表示，廊坊“中吉乌”国际多式联运新通道采取铁路（廊坊-喀什）、跨国公路（喀什-奥什-安集延）、境外铁路（奥什-塔什干）的国际联运模式，是既今年4月首发廊坊经霍尔果斯口岸开往乌兹别克斯坦中欧（中亚）班列后，又一条连接京津冀与中亚国家贸易往来的物流新通道，对加快“一带一路”建设和廊坊市商贸物流高质量发展具有积极的推动作用。

今年以来，随着我国外贸延续稳中向好态势，中欧班列跨境运输需求旺盛，开行数量强劲增长。

驼铃古道丝绸路，胡马犹闻唐汉风。在古代，丝绸之路作为东西方商贸往来的重要通道，打开了我国与西域各国之间的交通贸易和文化往来。

如今，中欧班列成为连接欧亚大陆的重要陆路物流通道，串联起了“一带一路”沿线的国家和地区，开创了亚欧陆路运输新篇章，铸就了沿线国家互利共赢的桥梁纽带。

记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今年1至6月，中欧班列累计开行8641列，发送货物93.6万标箱，同比分别增长16%、30%。其中去程4620列、49.9万标箱，同比分别增长16%、29%；回程4021列、43.7万标箱，同比分别增长16%、31%。今年1至6月，西、中、东通道分别开行中欧班列4324列、1563列、2754列，同比分别增长19%、24%、7%，均创历史同期新高。截至目前，中欧班列历年累计开行超过7.3万列、690万标箱，通达欧洲25个国家216个城市。

国铁集团货运部负责人介绍，近年来，我国铁路部门充分发挥中欧班列战略通道作用，与沿线国家铁路部门加强合作，提升运输能力和服务品质，积极推动中欧班列高质量发展，有力保障了国际产业链供应链稳定畅通，为畅通国内国际双循环、促进沿线国家经济社会发展、服务高质量共建“一带一路”注入了强劲动能。

据了解，为做好廊坊“中吉乌”国际多式联运新通道货物列车的运输组织，中国铁路北京局加强与廊坊市政府和物流企业的沟通合作，科学制定运输组织方案，为企业提供“一站式”的便捷运输服务。及时调集充足的空车底，制定科学合理的装车路线，保障货物列车装快运、高效运输。在此基础上，中国铁路北京局对该货物列车实行优先配空、优先装车、优先挂运，全力提供优质服务。

国铁集团相关负责人介绍，今年以来，我国持续扩大全程时刻表中欧班列开行规模，西安至德国杜伊斯堡双向线路由每周1列加密为2列，运行时效稳定在12天。新增成都至波兰罗兹双向线路、德国杜伊斯堡至西安回程线路全程时刻表中欧班列，运行时间均压缩5天以上，受到市场广泛欢迎。适应客户多样化运输需求，发展中欧班列冷链运输，开展定制化服务，货物品类不断增多。加强铁路95306系统研发升级，实现中欧班列开行信息自动采集、开行计划管理、货车追踪、安全装载自动检测等功能，进一步提升了中欧班列信息化管理水平。

下一步，我国铁路部门将坚持共商共建共享原则，加强国际铁路合作，共同巩固稳定提升中欧班列良好发展态势，为推动共建“一带一路”高质量发展作出更大贡献。

(责编：乔业琼、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经