新华社北京7月6日电（记者张漫子）开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”日前正式发布，标志着我国具有系统组件自主选型、操作系统独立构建的能力。

开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”。记者截图

操作系统是计算机的灵魂。2023操作系统产业大会发布的《中国基础软件行业调研报告》显示，2022年中国操作系统市场规模达155.1亿元。10年间，中国操作系统市场保持稳定增长，复合增长率达6.7%。国产操作系统在生态数量、用户体验方面有了显著提升。

此次发布的“开放麒麟1.0”是以开放操作系统源代码的方式、由众多开发者共同参与研发的我国自主创新的国产开源桌面操作系统。

由麒麟软件主导发起的桌面操作系统根社区“开放麒麟”成立一年多以来，已团结国内桌面操作系统主要企业、科研机构及院士专家团队。目前已有累计3938位贡献者为“开放麒麟”贡献智慧。记者截图

麒麟软件相关负责人介绍，“开放麒麟1.0”已完成20多个核心组件自主选型构建，保障了其在系统性能、运行兼容性、音视频处理、文件读写、网络稳定性、图像显示及安全等方面的先进性和领先性，有望使我国摆脱现有桌面系统关键技术长期依赖国外的现状。

包括“开放麒麟”在内的麒麟系列操作系统可在电脑或手机等硬件产品上运行。“开放麒麟”软件商店还为用户提供WPS、微信、QQ、酷狗音乐等上千款第三方软件，满足用户日常办公、生活娱乐、编程开发等多场景应用需求。

业内认为，“开放麒麟1.0”的发布将有助于推动面向全场景的国产操作系统迭代更新，为重要行业提供基础安全保障。麒麟软件相关负责人表示，下一步将继续扩大合作，吸引更多全球顶尖软硬件合作伙伴加入，共建国产操作系统“朋友圈”。

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经