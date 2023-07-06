双曲线二号验证火箭动力系统试车试验。（受访单位供图）

7月5日，双曲线二号验证火箭动力系统试车圆满成功。双曲线二号验证火箭采用3.35米全尺寸箭体直径，可根据任务需要安装一台或多台焦点一号发动机，验证重复使用运载火箭一子级的真实飞行与返回工况。

本次双曲线二号验证火箭进场、上台、测试、充气、加注、预冷、点火、后处理等程序按照发射场流程严格执行。在整个试验过程中，动力系统、控制系统全程按照真实飞行试验工况进行发动机连续变推力及发动机摆动控制，各系统工作正常、性能稳定，各项性能指标满足设计要求，参试各系统高效匹配，火箭按照实际飞行程序工作后正常关机。

至此，双曲线二号验证火箭动力系统及电气系统测试、推进剂加注泄出、发动机预冷及工作、关机着陆后处理等多个环节已得到充分验证，全系统顺利通过试验考核。（记者 宋晨）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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