新华社北京7月6日电（记者 谢希瑶）针对中国决定对镓、锗相关物项实施出口管制，商务部新闻发言人束珏婷6日在商务部例行新闻发布会上回应称，中国政府依法对镓、锗相关物项实施出口管制，确保其用于合法用途，目的是为了维护国家安全，更好履行国际义务。需要指出的是，出口管制不是禁止出口，出口符合相关规定的，将予以许可。

束珏婷说，镓、锗相关物项具有明显的军民两用属性，对镓、锗相关物项实施出口管制是国际通行做法，世界上主要国家普遍对其实施管制。中国政府依法实施出口管制，不针对任何特定国家。在发布公告前，中方已通过中美、中欧出口管制对话渠道进行了预先通报。

商务部、海关总署7月3日发布公告，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自2023年8月1日起正式实施。

(责编：岳弘彬、白宇)

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