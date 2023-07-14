记者14日从中国证监会、中国证券业协会获悉，在中国证监会指导下，中国证券业协会修订发布《证券公司债券业务执业质量评价办法》，进一步优化证券公司债券业务评价指标体系，加强债券承销分类监管。

证监会资料图

据介绍，2020年，中国证券业协会修订发布《证券公司公司债券业务执业能力评价办法(试行)》，从制度与人员保障、业务能力、合规展业、风控实效、服务国家战略等五方面对证券公司开展评价，在推动证券公司规范债券执业方面发挥了积极作用。

此次修订，进一步聚焦注册制下提升债券业务执业质量内涵和要求，对评价指标体系进行了全面优化，实现了对证券公司债券执业行为的全方位、全链条的监管评价。评价办法坚持问题导向，突出监管与市场引导并重，旨在推动证券公司强化债券业务全流程规范管理，进一步夯实注册制下证券公司的“看门人”责任。

同时，按照统一公司债券和企业债券、促进协同发展的思路，此次评价办法修订，将企业债券中介机构分类评价一并纳入，实现统一规范。按照企业债券职责划转过渡期安排，2023年企业债券中介机构执业评价标准、工作流程和机制保持不变，相关工作正在推进中。明年企业债券相关中介机构将统一纳入评价范围。

证监会表示，将指导中国证券业协会等相关单位按照评价办法相关要求，稳妥开展证券公司债券业务执业质量评价工作，同时，加强分类评价结果运用，引导证券公司不断提升债券执业质量，进一步增强债券市场服务实体经济高质量发展的能力。（记者刘羽佳）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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