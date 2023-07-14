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工信部最新一批新车申报 行业加速聚焦用户体验

2023年07月14日20:04 | 来源：人民网
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人民网北京7月14日电 （记者栗翘楚）日前，工信部发布申报《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第373批）的车辆新产品公示清单，本批申请新产品准入的车辆生产企业共计663户，其中汽车生产企业505户、摩托车生产企业157户、三轮汽车生产企业1户。以上企业申报的新产品共计2176个，其中汽车产品1786个、摩托车产品386个、三轮汽车产品4个。申报新能源汽车产品的共有163户企业的397个型号，其中纯电动产品共124户企业309个型号、插电式混合动力产品共26户企业66个型号、燃料电池产品共13户企业22个型号。

中汽协最新数据显示，今年上半年，我国新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的28.3%。

2020年9月，我国新能源汽车累计产量突破500万辆，2022年2月突破了1000万辆。到今年7月初，我国新能源汽车累计产量突破2000万辆。乘联会分析认为，新能源汽车成为中国经济增长的新动力。近年来，中国新能源车高速增长是跨越奇点后市场化力量主导推动能源革命，是实现交通领域节能减碳、绿色出行的重要成果，也有效地拉动了汽车产业链的改造升级，实现了以电动化产业链替代内燃机产业链的巨大提升动能。未来中国汽车产业的格局持续向自主品牌升级、减碳智能化发展，推动中国自主产业链向“灵活可控、占据世界领先优势、服务更广阔的市场”的方向挺进。

作为清单中公布的车型，新款AITO问界M7将于9月份上市，华为常务董事、终端BG CEO、华为智能汽车解决方案BU CEO余承东表示，在智能化方面，该产品新增了HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统；在空间方面，该产品在原来6座版本的基础上新增了5座版本，空间更大更舒适，丰富了消费者的选择。

业界人士表示，头部车企战略提速，国内汽车产业竞争格局有望迎来巨变。国内新能源汽车市场正由高速发展阶段向普及阶段转变，头部企业的战略选择使得上述趋势加速、竞争加剧。

“全新问界M7在车辆整体的提升上增加了超过五个亿的投入，其中，表面功夫只花了一小部分，大部分都花在了用户看不见、摸不着的部分，比如车身结构、底盘用料、悬挂结构等等，这些看不见摸不着的升级。”余承东表示，销量只是某一发展阶段的结果，背后反映的是企业和用户之间的关系。面对外部冲击，公司会在零售、服务、交付等领域全面优化，提升整体服务能力，让用户有更好的购车、用车体验。

(责编：杨曦、高雷)
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