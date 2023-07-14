人民网北京7月14日电 （焦磊）汽车产业是当前我国恢复和扩大消费的重点领域。如何促进二手车消费流通和汽车后市场的规范化、品质化、数字化，已成为行业聚焦的热点。7月14日，2023汽车后市场创新发展大会在北京召开，会上，二手车综合服务平台——中国汽车消费促进服务平台（简称“中汽服”）正式上线。

据了解，该平台由中国消费品质量安全促进会和中国汽车工程研究院股份有限公司联合指导，中汽院凯瑞检测认证（重庆）有限公司开发建设。平台集车况检测与查询、投诉维权、车辆延保、车主服务、服务认证、人员培训、政策资讯等功能为一体，为消费者、车主、经销商、检测机构等二手车流通的各相关方提供综合式服务。

平台提供新能源动力电池性能、车辆碰撞信息、车辆历史里程等各类反映车况信息的查询，集聚二手车信息共享查询通道，帮助消费者及相关方更清晰的了解车辆的历史。同时，平台对外还提供检测机构和经销商服务认证、二手车检测评估师培训、车主及二手车相关质量和服务投诉维权、二手车检测纠纷司法鉴定、二手车车辆延保等服务。

相关负责人表示，“中汽服”平台将持续完善平台现有服务功能模块，开拓上下游服务模块，严把产品和服务的质量和安全，全方位、全过程、全领域做细做实二手车消费服务，更好满足二手车经销企业和广大购车群众的需求。

(责编：杨曦、高雷)

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